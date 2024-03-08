Атакували колоною бронемашин: ЗСУ зупинили просування ЗС РФ біля Часового Яру (відео)

Лінія фронту біля Часового Яру проходить на відстані від двох до шести кілометрів. Українці відбиваються за допомогою протитанкової зброї та артилерії, а росіяни атакують цілодобово.

Передові підрозділи ЗС РФ зупинилися на підступах до Часового Яру на Донеччині. Бої точаться на крайніх східних околицях Іванівського, ворог успіху не має. Деталі ситуації на Бахмутському напрямку командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів у ефірі "Київ 24".

За словами Федоренка, в Іванівському тривають "жваві бої". Протягом останнього часу росіяни невпинно намагаються штурмувати позиції українців. Водночас застосовують особливу тактику. По-перше, росіяни йдуть в атаку "вдень і вночі". По-друге, щоб дібратися подалі, використовують легку броньовану техніку, яку успішно нищать українці.

"Більшість штурмової техніки виводиться з ладу завдяки об'єднаному вогневому впливу".

Військовий пояснив, що має на увазі, говорячи про "вогневий вплив", який допомагає зупинити ворога. Зокрема, бійці застосовують протитанкову зброю, артилерію та ударні безпілотники.

В одній із останніх атак ЗС РФ ворог застосував 12 одиниць техніки, заявив Федоренко. Напрям атаки — між Кліщіївкою та Бахмутом у бік автотраси на Часів Яр. Українські підрозділи, які тримають тут оборону, знешкодили 11 бронемашин, заявив боєць.

Бої під Бахмутом — про ситуацію біля Часового Яру йдеться через 10 хв. від початку трансляції (орієнтовно)

Бої під Бахмутом — ситуація станом на 8 березня

Зазначимо, на онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити відстань до Часового Яру з двох напрямків, які штурмують підрозділи ЗС РФ. Найменша відстань — від Богданівки: до 2 км. Відстань від Іванівського — 5-6 км.

Бої під Бахмутом — відстань до Часового Яру Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 березня вказується, що під Бахмутом ЗС РФ атакували шість разів. Водночас штурмів під Авдіївкою було майже в чотири рази більше (23), під Мар'їнкою — майже в п'ять разів більше (28).

У лютому 2024 року Фокус розповідав про ситуацію, яка склалася біля Часового Яру. Зокрема, речник командування ОСУВ "Хортиця" пояснив, що українське командування зводить тут спеціальні оборонні укріплення. Водночас бійці ЗСУ знищили на цьому відтинку фронту підрозділи "Ахмат" і "Шторм Z" ЗС РФ: зазнавши втрат, ворог відступив.

Про потребу готуватися до оборонної операції біля Часового Яру в грудні 2023 року говорив військовий експерт Владислав Селезньов.

Нагадуємо, 6 березня український військовий розповів деталі бойових дій під Кліщіївкою, яка дала можливість звільнити населений пункт від окупантів. 7 березня аналітики Інституту вивчення війни зауважили загрозу просування ворога біля Куп'янська та Часового Яру.