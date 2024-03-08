Понад 5500 боєзарядів: РФ може завдати ядерного удару навіть із ЗРК С-300, — доповідь (фото)

На початок 2024 року РФ мала близько 4380 ядерних боєголовок, призначених для використання стратегічними пусковими установками великої дальності й тактичними ядерними силами малої дальності, розповіли аналітики.

Російська Федерація має 5580 ядерних боєзарядів, проте на бойовому чергуванні перебувають 1710 одиниць. Про це йдеться в доповіді Russian nuclear weapons 2024 західних учених і аналітиків Bulletin of the Atomic Scientists.

"Станом на початок 2024 року, за нашими оцінками, Росія має приблизно 4380 ядерних боєголовок, призначених для використання стратегічними пусковими установками великої дальності й тактичними ядерними силами малої дальності", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, 870 боєголовок на балістичні ракети наземного базування, 640 — для підводних човнів і 200, ймовірно, для важких бомбардувальників. Ще 1112 стратегічних боєголовок перебувають на зберіганні разом із 1558 нестратегічними. Тоді як ще 1200 — боєзаряди з вичерпаним строком служби, проте окупанти поки їх не утилізували та продовжують зберігати в сховищах.

Таблиця з доповіді Russian nuclear weapons 2024

Міжконтинентальні балістичні ракети

Ворог розгорнув на міжконтинентальних балістичних ракетах (МБР) наземного базування 1244 ядерних боєголовок. Зокрема, 816 одиниць із них розгорнуто на ракетах "Ярс" мобільного та шахтного базування — загалом 204 МБР. Натомість росіяни розгорнули близько 200 МБР на атомних підводних човнах, на яких стоїть 992 ядерні боєзаряди.

Підводні човни

Росія на озброєнні має 12 атомних ракетних підводних човнів, які можуть нести по 16 балістичних ракет. У результаті сумарне максимальне завантаження становить близько 992 боєголовок. Проте не всі підводні човни повністю готові, а навантаження на деякі ракети може бути зменшеним, тому загальна кількість боєголовок становить близько 640 одиниць.

Стратегічна авіація

Стратегічна авіація ПКС РФ у своєму арсеналі може мати 586 ядерні боєзаряди, з яких 430 одиниць призначені для Ту-95МС (52 одиниці), тоді як також противник має 15 бомбардувальників Ту-160, проте ядерний арсенал заявлений у 156 одиниць.

До того ж ворог може мати 784 тактичні ядерні боєзаряди на підводних човнах, надводних кораблях і морській авіації. Також росіяни загалом мають 334 ядерні боєзаряди на 289 літаків типу Су-24М і Су-34, Ту-22М3 та МіГ-31К. Тоді як для "Іскандер" ЗС РФ мають менше за 100 ядерних боєзарядів, із яких 75 одиниць — для балістичних ракет 9К720, 20 одиниць — для крилатих ракет середньої дальності 9М729. Також 250 одиниць РФ має для ЗРК С-300 й С-400, ще 23 одиниці для берегового комплексу "Бастіон" із ракетою П-800.

Нагадаємо, 6 березня спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що застосування ядерної зброї стане "останнім прощальним засобом". За його словами, усі міркування Заходу про цю зброю безвідповідальні.

29 лютого стало відомо, що президент РФ Володимир Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у разі підправки військ в Україну. Він зауважив, що нібито потрібно пам'ятати долю тих, хто направляв свої контингенти до Росії.