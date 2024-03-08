Shahed влучив у вітряк на Миколаїівщині: бойова частина застрягла у гвинті (фото, відео)

За інформацією правоохоронців, уламки російського безпілотника, які розлетілися на частини по всій площині, демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку.

На Миколаївщині вибухотехніки дістали бойову частину безпілотного літального апарата типу Shahed, яка застрягла у гвинті вітряка. Про це в пʼятницю, 8 березня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.

Як розповіли фахівці вибухотехнічної служби поліції, унаслідок влучання дрона російських окупантів детонація бойової частини не відбулася, проте залишилася всередині електрогенерувальної підстанції, чим становила небезпеку для громадян.

За інформацією правоохоронців, уламки та бойову частину БПЛА демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку.

"Демонтаж Shahed ускладнювався тим, що частина безпілотника була у важкодоступному місці гвинта вітряка та на висоті 55 метрів від землі", — йдеться в повідомленні.

На Миколаївщині у гвинті вітряка застрягли уламки безпілотника

Як вибухотехніки діставали Shahed

Спеціалісти з вибухотехніки поліції розробили стратегічні кроки, підготували відповідне вибухотехнічне обладнання та розробили кілька планів для вилучення частин ворожого дрона.

На Миколаївщині у гвинті вітряка застрягли уламки безпілотника

У поліції додають, що під час обстеження вітряка, а зокрема матеріалів, із яких він виготовлений, правоохоронці використали спеціальні засоби та підйомний кран, щоб піднятися на висоту 55 метрів. За допомогою металодетектора вони визначили розташування бойової частини.

На Миколаївщині у гвинті вітряка застрягли уламки безпілотника

Поміж інших викликів великою проблемою, за інформацією правоохоронців, було й те, що коли Shahed вдарив у гвинт вітряка, він розлетівся на частини по всій площині. Тому металодетектор виявляв металеві складові майже всюди.

"Ми проробили отвори та за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її", — зазначив заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

За словами Церуша, уже спустившись на землю, вибухотехніки знищили бойову частину дрона шляхом контрольованого підриву.

Обстріл Миколаївщини

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що в ніч із 7 на 8 березня Збройні сили Російської Федерації атакували південні та східні регіони України за допомогою зенітної керованої ракети С-300, двох керованих авіаційних ракет Х-59 і 37 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed.

У результаті бойової роботи були збиті БПЛА в межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в регіоні засоби протиповітряної оборони знищили два дрони типу Shahed 131/136.

Нагадаємо, 4 березня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував активне поширення інформації з боку росіян про можливий наступ окупантів на південні регіони України.