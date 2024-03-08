Чехія не зібрала всі гроші на снаряди для України: в уряді спростували заяву президента

За словами радника уряду Чехії з питань національної безпеки, гроші є лише на першу партію артилерійських боєприпасів.

У Чехії уточнили заяву президента Петра Павела, який сказав, що Прага зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України. Радник уряду Чеської Республіки з питань національної безпеки Томаш Пояр повідомив, що гроші зібрали не на всі боєприпаси. Про це пише чеське видання Deník N.

"Гадаю, пан президент мав на увазі фінансування першої партії снарядів, а не всього нашого проєкту. Витрати на нього точно покриті ще не повністю", — заявив Пояр.

Водночас він не уточнив, з якої кількості боєприпасів складається перша партія.

7 березня чеський президент заявив, що його країна закрила збір коштів в межах ініціативи придбання для України снарядів за межами Європейського союзу, яку Петр Павел на Мюнхенській безпековій конференції.

Празі вдалось знайти 500 тисяч артилерійських боєприпасів калібру НАТО (155 міліметрів) поза межами ЄС і ще 300 тисяч радянських набоїв (122 міліметри). Стверджувалось, що на закупівлю такої кількості боєприпасів знадобиться близько 1,5 млрд доларів.

Павел не назвав країни-постачальники боєприпасів і суми, які вони внесли.

Однак відомо, що 7 березня останньою свій внесок зробила Норвегія. Країна перерахувала 153 млн доларів на чеську ініціативу.

План Чехії щодо закупівлі боєприпасів не із запасів Євросоюзу також підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Канада, Данія і Франція, а Польща висловила зацікавленість.

6 березня Bloomberg повідомляло, що союзники України виділили майже все необхідне фінансування. За даними журналістів боєприпаси можуть доставити в Україну вже в найближчі кілька тижнів.