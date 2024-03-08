"Я тут, щоб бити на сполох": міністр оборони Британії приїхав до Києва (відео)

Британський міністр оборони наголосив, що Сполучене королівство зробило "більше, ніж будь-коли", надаючи наймасштабніший на сьогодні пакет військової підтримки Україні.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс у пʼятницю, 8 березня, прибув до столиці України, щоб "бити на сполох демократичний світ". Про це він заявив у своєму X (колишній Twitter).

Крім того, британський міністр оприлюднив відеозапис, на якому й повідомив, що наразі перебуває у Києві та закликав зробити так, "щоб Україна виграла цю війну".

"Я в Києві, щоб бити на сполох демократичному світу – ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну", — написав Шаппс.

Також він наголосив, що Велика Британія зробила "більше, ніж будь-коли", надаючи наймасштабніший на сьогодні пакет військової підтримки Україні.

"Тепер кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією", — додає міністр.

Окрім того, Шаппс назвав "тривожним дзвінок для світу" намагання президента Російської Федерації Володимира Путіна захопити Україну, адже перемога РФ підставить під сумніви "цінності свободи та демократії" Заходу.

Нагадаємо, 7 березня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив про фінансування закупівлі та постачання для Збройних сил України протягом 2024 року 10 тисяч безпілотників.

7 березня Норвегія оголосила про надання близько 1,6 млрд норвезьких крон (153 млн доларів) на закупівлю боєприпасів для України під керівництвом Чехії. Таким чином Осло забезпечить повне фінансування ініціативи Праги.

6 березня Bloomberg повідомляло, що союзники України виділили майже все необхідне фінансування для очолюваної Прагою ініціативи із закупівлі сотень тисяч артснарядів для України. За даними журналістів боєприпаси можуть доставити в Україну вже в найближчі кілька тижнів.