Балтійське море без Росії. Як змінюється НАТО завдяки приєднанню Швеції
Вступ однієї країни в НАТО багато що змінює в цілому регіоні на півночі Європи. Балтійське море фактично переходить під контроль Альянсу, а країни Балтії зможуть почуватися захищенішими.
7 березня Швеція стала 32-м членом НАТО вслід за Фінляндією. Фокус розібрався, як Балтійське море стало внутрішнім Альянсу, чим посилить Швеція північноатлантичний союз, і який оборонний бюджет має держава.
Шлях Швеції до НАТО був важчий за Фінляндію, хоча обидві країни водночас подали заявки на членство в НАТО. Перепоною на шляху до Альянсу була Туреччина і Угорщина. Анкара за ратифікацію угоди про вступ отримала доступ для придбання винищувачів F-16 у США. Будапештський уряд образився на відео про занепад демократії в країні.
Яке озброєння має Швеція
Швеція — це країна з 10-мільйонним населенням, яка витрачає 1,54% від ВВП на оборону — 9,2 млрд доларів (у 2023 році). Багатовіковий нейтралітет країни змусив її розвивати військово-промисловий комплекс світового рівня. Відтак країна виробляє майже все: від винищувачів JAS-39 Gripen до гранатометів Carl Gustav.
"Рішення Швеції приєднатися до НАТО перевертає позицію нейтралітету та військової позаблоковості, яка тягнеться з наполеонівського періоду… Членство Швеції в альянс разом із Фінляндією, яке було викликане рішенням Москви вторгнутися в Україну є частиною перетворення Північної Європи на бастіон НАТО", — заявив Ніл Мелвін з аналітичного центру Лондонського Королівського інституту обʼєднаних служб.
За даними довідника Military Balance 2023, шведська армія складається з 14 600 бійців і ще 21 200 осіб є у волонтерських допоміжних організаціях. В резерві перебуває 11 450 військових. При цьому на озброєні вони мають:
- 120 танків Strv 122 — локалізована версія Leopard 2A5;
- 411 БМП, з яких 369 це CV9040 і 42 Epbv 90;
- понад 1000 БТРів різних типів;
- 360 броньовиків RG-32M;
Артилерія
- 35 САУ Archer;
- 322 міномети калібром від 81 до 120-мм;
- 40 CV90 Mjolner.
Засоби ППО
- 6 дивізіонів ЗРК Patriot PAC-3 MSE;
- невідома кількість ЗРК Hawk (RBS-97);
- 8 ЗРК IRIS-T SLS і RBS-23 BAMSE;
- певна кількість RBS-70.
Окрім цього Швеція має майже 100 винищувачів JAS-39 C/D та E. Військово-морські сили представлени субмаринами, корветами, мінними тральниками і іншими засобами для ведення бойових дій у воді.
Як посилиться НАТО завдяки вступу Швеції
"Балтійське море стає озером НАТО", — заявив міністр закордонних справ Латвії Крішʼяніс Каріньш.
Приєднання Фінляндії, а зараз і Швеції фактично перетворює Балтійське море у внутрішнє море НАТО. Потенційно це спростить оборону Латвії, Литви і Естонії у випадку агресії Росії. Цьому сприятиме острів Готланд у центрі Балтійського моря. Від Швеції до Латвії лише 200 км.
Раніше Балтійські країни покладалися майже виключно на забезпечення підкріплення та постачання через Сувальський коридор, який зʼєднує регіон з Польщею. Швеція відкриває нові можливості з моря. Стокгольм вже офіційно заявив про наміри відправити батальйон для військової присутності в Латвії. Також очікується глибша співпраця між Данією, Норвегією, Швецією і Фінляндією. Чотири країни вже планують спільно використовувати винищувальну авіацію, що робить її силою, потужнішою за Велику Британію. На чотири країни приходиться 230 винищувачів.
Росія вже оголосила про наміри посилювати свої кордони з Фінляндією, а також буде посилювати свій анклав в Калінінграді. Експерти наголошують, що попри те, що Балтійське море контролюватиметься НАТО, Росія ще нікуди не зникла. Море може стати зоною напругою з РФ.
Витрати Швеції на оборону
З початку російсько-української війни шведські витрати на оборону зростають з 2014 року. У 2024 році вони планують досягти 2% витрат від ВВП, як того вимагає НАТО. В найближчі три роки Швеція планує лише нарощувати витрати на оборону. Тільки у 2024 році армія планує витрати 11,2 млрд євро на оборону, що вже вдвічі більше, ніж у 2019 році.
На сайті Міноборони Швеції вказано, що країна зіштовхнулась з найбільшим викликом безпеки з часів Другої світової війни. Інвестиції зростатимуть в усьому секторі безпеки. Шведська агенція оборонних технологій, зовнішня розвідка, придбання військової техніки, інвестиції в бюджет НАТО, ресурси для рекрутингу бійців – все це отримуватиме додаткове фінансування у наступні три роки.