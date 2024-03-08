"Не досягнення, а ганьба": Коваленко розповів, чи будуть наслідки для ЗСУ від втрати HIMARS

За словами військово-політичного оглядача, через 20 місяців активної боротьби на фронті противнику можливо вдалося знищити одну з РСЗВ. Тепер окупанти радіють, хоч і приводів для цього немає.

Російським окупантам найімовірніше вдалося знищити на полі бою РСЗВ М142 HIMARS, яка була передана для ЗСУ американськими партнерами. Противник уже кілька днів радіє цій події. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі висловився з цього приводу.

За його словами, після ймовірних втрат на фронті нічого страшного не сталося, адже це війна. На полі бою горить колосальна кількість техніки. Щось ламається, щось ворогу вдається захопити — буває найрізноманітніше.

"Але щодо М142 HIMARS слід розуміти ось що. Його знищення російськими військами — це не досягнення, а ганьба РОВ. І ось чому. М142 HIMARS це зовсім не унікальний, невразливий засіб анігіляції. Це стандартна машина РСЗВ для низки країн НАТО, з високою точністю ураження цілей і дальністю польоту реактивного снаряда 80 км", — пише Олександр Коваленко.

Окремо військово-політичний оглядач заявив, що в радянській, російській та українській армії засобами РСЗВ були:

122-мм БМ-21 "Град" з дальністю стрільби (30-40 км);

220-мм БМ-27 "Ураган" (30-40 км);

300-мм БМ-30 "Смерч" (70 — 120 км).

Особливе місце посідав український реактивний снаряд "Вільха" для 300-мм БМ-30 "Смерч", продовжує Олександр Коваленко. Він мав вражаючу точність і дальність ураження понад 120 кілометрів. Відповідно, М142 HIMARS це західний аналог БМ-27 і БМ-30, який за точністю перевершує радянські установки, але не за дальністю. "Вільха" схожа на американські РСЗВ за точністю, але перевершує за дальністю. Єдиний її мінус у тому, що її не встигли запустити в масове виробництво.

"Власне питання. Росіяни знищили перший М142 HIMARS за 20 місяців. Повторюся — ЗА 20 МІСЯЦІВ експлуатації цього РСЗВ. А скільки за час війни в Україні було знищено російських БМ-27 і БМ-30? Згідно з верифікованими даними, 80 БМ-27 і 2 БМ-30. Крім них, так само верифіковано знищення 22 ТОС-1А "Солнцепек" і 245 БМ-21 "Град", — продовжив Олександр Коваленко.

Також у Генштабі писали, що втрати противника у сфері РЗСО за 2 роки перевищили вже 1100 одиниць. Відповідно, перший знищений М142 HIMARS явно не досягнення, а ганьба.

"Може ще державне свято затвердять на честь знищення М142 HIMARS?" — підсумував військово-політичний оглядач.

Військово-політичний оглядач прокоментував можливу втрату першого HIMARS на фронті Фото: Скриншот Військово-політичний оглядач прокоментував можливу втрату першого HIMARS на фронті Фото: Скриншот

7 березня повідомлялося, що в Раді відреагували на першу втрату HIMARS. За словами народного депутата Романа Костенка, потрібно з'ясувати, хто забезпечував протиповітряну оборону в момент удару російських окупантів.