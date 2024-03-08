Діти, військовополонені та цивільні: стало відомо, скільки українців зникли за особливих обставин

Офіційно зниклими безвісти вважаються ті особи, рідні яких заявили про їхнє зникнення і звернулися до правоохоронних органів. Пів року тому їх було на 4 тисячі менше.

В Україні від початку повномасштабного вторгнення зниклими вважаються понад 30 тисяч громадян. Про це в ефірі Громадського радіо сказав представник Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки та оборони Олександр Кононенко.

Йдеться про офіційну кількість звернень.

"На сьогоднішній день більш як 30 тисяч громадян України вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Йдеться про військовополонених, цивільних та дітей. Це цифра звернень наших громадян до правоохоронних органів, коли люди подали офіційне звернення. І ці звернення верифіковані і обліковані", — розповів Кононенко.

Він додав, що кількість осіб зниклих безвісти за особливих обставин в Україні щодня зростає.

Нагадаємо, що станом на 5 жовтня 2023 року в Україні офіційно налічувалося понад 26 тисяч осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Міністерство внутрішніх справ координує їхній розшук осіб. Кабінет Міністрів передав відомству повноваження від Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

26 лютого народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко, заявив, що на засіданнях комітету Генеральний штаб ЗСУ не називав втрати українських захисників, які б були більшими ніж 50 тисяч. Він вважає, що Україна втратила до 40 тисяч бійців на війні проти РФ.