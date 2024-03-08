МАГАТЕ ухвалило резолюцію та закликало Росію терміново вивезти війська з Запорізької АЕС

Агенство вказало на серйозне занепокоєння відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику.

Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію стосовно термінового повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. У Facebook пресслужба Міненерго України повідомила подробиці. Делегація українського відомства взяла участь у засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.

Більшістю голосів Агентство підтримало проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Його розробили українські представники. Документ передбачає врегулювання цих питань.

Документ, зокрема, закликає РФ до термінового виведення зі стратегічного об’єкта всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими. Це необхідно для відповідного забезпечення її безпечної та надійної експлуатації.

В ухваленому документі, окрім цього, організація вказала на серйозне занепокоєння відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику. Стосується заява й прогалин у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутності надійних та стабільних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між зовнішнім та внутрішнім периметром установки.

Ситуація на ЗАЕС

В ГУР 13 лютого розповіли, чому спецпризначенці не звільнили ЗАЕС. Спецпризначенці намагалися декілька разів взяти ЗАЕС під свій контроль. Під час невдалих висадок під Енергодаром ГУР втратило трьох бійців.

У жовтні 2023 року керівник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, що розвідники намагалися тричі звільнити Енергодар і Запорізьку АЕС. Перша спроба відбулася в серпні 2022 року.

27 січня міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що на ЗАЕС постійно стає гірше. З його слів, на станції відбулося вісім блекаутів, ворог приховує фактичний стан справ на станції.

Нагадаємо, 7 лютого гендиректор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС. Рафаель Гроссі вчетверте приїхав на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Після цього Гроссі попрямує на переговори в Москву.