"Колимажні м'ясні штурми": генерал показав, як ЗСУ нищать росіян на квадроциклах (відео)

Через брак бронетехніки російські окупанти останнім часом для пересування на фронті використовують для штурму підручний транспорт, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Збройні сили України продовжують нищити російські окупаційні війська на Запорізькому напрямку. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що ворог зазнає великих втрат в живій силі й техніці. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Тарнавського, для переміщення на фронті російські війська через дефіцит танків і бронемашин використовують квадроцикли.

"Часто, через брак бронетехніки, загарбники використовують підручні транспортні засоби для штурмових дій — гольф-кари, квадроцикли, багі тощо. Відповідно, в росіян зростають втрати, бо ці "колимаги" не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо "колимажні м'ясні штурми", — написав командувач ОСУВ "Таврія".

Тарнавський опублікував роботу 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха по окупантах.

На відеокадрах українські бійці прицільно знищують російських військових, які пересуваються на підручному транспорті.

Нагадаємо, 2 березня українські десантники зі складу 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади розбили наступ колони техніки російських військ у Новомихайлівці.

7 березня бійці 21-ї окремої механізованої бригади та 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади знищили ворожу піхоту, ТОС-1А "Солнцепек", танк і БМП з десантом.