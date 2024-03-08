"Пауза для Путіна": Кремль бажає знищити Україну повністю, — Зеленський (відео)

За словами українського президента, для Росії неважливі окремі території, адже вона бажає взяти під свій контроль усю країну. Відповідно, заморожування конфлікту, про яке почали частіше говорити, ні до чого доброго не призведе.

Президент Російської Федерації Володимир Путін абсолютно не зацікавлений у мирі в Україні. Йому потрібна пауза на фронті лише для того, щоб відновити сили. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1.

За його словами, навіть окупація нових територій не кінцева мета Кремля. Він має намір знищити Україну повністю, тому й продовжує бойові дії та терор щодо мирних жителів.

"Я просто не вважаю, що його метою є якісь території. Удари по цивільних об'єктах, залякування населення, публічні заяви оточення Путіна в їхніх медіа — всі ці меседжі свідчать про те, що, як вони кажуть, місію вони не виконали і будуть продовжувати її далі... Всі ці меседжі свідчать про те, що його метою є не окремі території, а вся Україна. Тому Україні поки що ніхто, окрім сил України і союзницького партнерства, нічого не гарантує", — каже Володимир Зеленський.

Окремо український глава держави зазначив, що для Володимира Путіна важливо повністю приєднати землі незалежної України до Росії, тобто повне знищення країни.

Для виконання своїх завдань він використовує різні методи: силові та політичні. У Білорусі, каже Володимир Зеленський, це поки що пройшло без жертв і крові. Кремль фактично керує силовим блоком і військами Білорусі і вторгнення в Україну з території цієї країни 24 лютого 2022 року є доказом цього. Йдеться про дипломатичну окупацію та втрату суверенітету Мінська. У Києві Кремль не зміг це зробити.

"Тому він (Володимир Путін, — ред.) почав військову окупацію. Плану щодо Криму чи Донбасу в нього немає. Це просто риторика. Його план — позбавити Україну незалежності", — продовжив президент України.

Тимчасове перемир'я: позиція президента

Що стосується заморожування бойових дій, то це може призвести до серйозного виклику для збереження України та її майбутнього. Відповідно, вся Європа потім може побачити проблему, до якої призвів заморожений конфлікт. Тим паче, що в Києва вже був такий досвід із 2014 по 2022 рік із незаконним захопленням Донбасу та Кримського півострова. Агресія РФ за 8 років зросла.

"Це було схоже на те, що зараз звучить у деяких медіа та від деяких лідерів. Вони кажуть, що потрібна пауза. Але ми це вже проходили. Пауза у війні — це не пауза у війні, а пауза для Путіна", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський розповів про атаку РФ по Одесі під час візиту прем'єра Греції. За його словами, він не знає, по кому завдавався удар балістичною ракетою. Сирена звучала нетривалий час.