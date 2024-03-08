"300-400 метрів": Зеленський розповів про атаку РФ під час візиту прем'єра Греції (відео)

За словами президента, він не знає, по кому завдавали удару. Сирена звучала нетривалий час.

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5 березня під час візиту до Одеси прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса російські війська завдали удару по місту. За словами президента Володимира Зеленського, атака балістичною ракетою була за 300-400 метрів — і ракета прилетіла дуже швидко. Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню Rai.

"Ми були з прем'єр-міністром Греції, у нього був офіційний візит до Одеси, ми були в порту. І там за кілька сотень, 300-400, я так розумію, метрів, був удар балістичної ракети", — повідомив Зеленський.

За його словами, ракета прийшла дуже швидко, а сирена звучала нетривалий час. Зеленський каже, що не знає, по кому завдавався удар.

"У нас прем'єр-міністр іншої держави, я вже не кажу про себе. Я говорю про якусь повагу до лідерів інших держав, до людей інших держав", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що не був здивований, тому що російські війська тероризують цивільне населення України, але ось Кіріакоса Міцотакіса приліт ракети здивував вельми.

Нагадаємо, що грецький прем'єр Міцотакіс звернувся до РФ після ракетного удару по Одесі. За його словами, Греція продовжує безстрокову підтримку Києва, і країни ЄС зберігають єдність у тому, що стосується підтримки України.

Також повідомлялося, що в The Telegraph назвали зброю, яка допомогла українцям знищити винищувачі РФ. Пара установок Patriot з радарами дальнього радіуса дії могла влаштувати засідку на російські літаки на відстані 144 кілометри.