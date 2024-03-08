Ракети Taurus не вплинуть на результат війни, солдатів Бундесверу в Україну не направлять, — Пісторіус

За словами глави Міноборони Німеччини, оборонне відомство проти передання Україні ракет Taurus, оскільки не хоче ставати стороною конфлікту.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ракети Taurus дальнього радіуса дії не стануть визначальними в оборонній війні України проти РФ. Про це він заявив на пресконференції в столиці Фінляндії Гельсінкі, передає Yle.

За словами Пісторіуса, Німеччина проти передачі Taurus, оскільки не хоче ставати стороною конфлікту.

"Ми завжди підкреслюємо, що ракети великої дальності не стануть вирішальними у війні", — зазначив міністр оборони.

У фінській столиці німецький міністр проведе зустріч зі своїм колегою Антті Хяккяненом.

Західні війська не планують відправляти в Україну

Німеччина також проти відряджання військового контингенту в Україну. Пісторіус сказав, що ідею обговорювали, але Берлін такий сценарій не розглядає.

За його словами, вводити наземні війська в Україну ніхто не хоче, але дискусії тривають. У цьому питанні проходить вирішальна межа, яку західні партнери України переступати поки що не готові.

"Ми не станемо стороною війни. І саме тому Taurus ще не передають", — уточнив Пісторіус.

Глава Білого дому Джо Байден також висловився проти виряджання американського військового контингенту в Україну.

"Вони не просять американських солдатів. Американські солдати не воюють в Україні. І я планую, щоб так було й надалі", — заявив Байден.

Президент США вважає, що Україні до снаги протистояти РФ, якщо США постачатимуть необхідне оборонне озброєння. Напередодні, у своєму зверненні до Конгресу він знову попросив підтримати пакет допомоги для Києва.

"Якщо хтось у цій кімнаті вважає, що Путін зупиниться на Україні, то я вас запевню, що ні", — сказав він.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде готовий відправити війська в Україну в разі прориву російських військ до Одеси або Києва.

Також повідомлялося, що глава британського МЗС Девід Кемерон заявив, що перешкод у відправленні ракет Taurus Києву бути не повинно.