Британська компанія BAE вже готова виробляти в Україні гаубиці L119, — Камишин

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Київ чекає на контракт і фінансування для початку виробництва озброєння.

Британська фірма з виробництва озброєнь BAE Systems готова почати виробництво 105-міліметрових гаубиць L119 на території України. Про це повідомляє глава Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

За інформацією від представника компанії, наразі Україна очікує укладення контракту та виділення фінансування. Крім того, він зазначив, що українська сторона звернулася до британського Міністерства оборони з проханням про підтримку в цьому питанні.

Міністр висловив вдячність за збільшення обсягу військової допомоги і запропонував спрямувати ці кошти на фінансування закупівель українських дронів з боку Британії.

"Обговорили нашу співпрацю з британським think tank у сфері оборони — Royal United Service Institute та університетом St Andrew's", — написав Камишин.

Що відомо про L119

Гаубиці L119 - 105-мм буксирована гармата, призначена для підтримки піхоти, десантних військ і штурмових груп.

105-мм гаубиці демонструють ефективність у знищенні легко броньованої техніки. Наприклад, під час вибуху 105-мм снаряда поблизу БМП-1/2 виникають серйозні ушкодження корпусу через осколки снаряда, у низці випадків навіть можливе повне знищення машини.

Пряме попадання призведе майже завжди до повного знищення. Також гаубиці вельми ефективні проти фортифікаційних споруд і скупчень живої сили противника.

Нагадаємо, 10 вересня командування ДШВ показало роботу розрахунків гаубиць L119.

Фокус розбирався, яку зброю виготовлятиме BAE Systems в Україні.