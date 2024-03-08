П'ятеро людей загинули у Газі, коли парашут із гуманітарною допомогою не розкрився, – ЗМІ (відео)

США, Франція, Йорданія, Єгипет, Бельгія та Нідерланди перекинули допомогу в Сектор Гази в п’ятницю, намагаючись доставити мешканцям продовольство.

П’ятеро людей загинули в Газі, коли парашут з гуманітарною допомогою не розкрився, кажуть представники Міністерства охорони здоров'я Гази, контрольованого ХАМАС, та очевидці. Про це повідомляє CBS News.

Вантаж внаслідок цього впав на землю. Люди перебували в таборі Аль-Шатті на півночі Гази, а інцидент відбувся близько 4:30 ранку за східним часом.

США, Франція, Йорданія, Єгипет, Бельгія та Нідерланди перекинули допомогу в Сектор Гази в п’ятницю, намагаючись доставити мешканцям продовольство, включно з вкрай необхідним продовольством. Це відбулося на тлі гуманітарної кризи, що дедалі погіршується.

На відео можна побачити велику групу посилок із гуманітарною допомогою, підвішених на парашутах, що дрейфують у небі. Згодом вони, як йдеться у повідомленні, заплутуються, а потім одна з невідкритим жолобом падає набагато швидше, ніж решта.

Деякі міжнародні агенції розкритикували десантну допомогу як абсолютно недостатньою для задоволення потреб мешканців Гази. Організація Об'єднаних Націй попередила про масштабний голод серед приблизно 2,3 мільйона мешканців Гази.

Американські чиновники визнали CBS News, що десантування недостатньо. Вони кажуть, що вони є заявою про те, що світ не просто стоїть осторонь, коли розгортається голод.

П'ятничні десантування відбулися через день після того, як президент США Джо Байден оголосив, що американські військові побудують тимчасовий морський порт на узбережжі Середземного моря Гази, здатний приймати вантажі гуманітарної допомоги, включаючи їжу, воду, ліки та тимчасові притулки.

Нагадаємо, 16 лютого Ізраїльська розвідка вважає, як повідомляє видання The Times of Israel, що ХАМАС переживе війну завдяки підтримці в Газі. За даними розвідки ЦАХАЛу, Сектор Гази стане "зоною глибокої кризи", а ХАМАС продовжить функціонувати як "терористична група і партизанське угрупування".