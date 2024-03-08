"Є свої інтереси": у Німеччині хочуть вплинути на країни, які допомагають РФ обходити санкції

За словами міністра економіки Німеччини Роберта Хабека, деякі країни допомагають Кремлю обходити санкції, тому що їм вигідно продавати сировину, товари, критичні мінерали та енергоносії.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек висловив думку про необхідність ухвалення більш суворої позиції щодо країн, які отримують вигоду з ухилення Росії від санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.

Хабек повідомив журналістам у Вашингтоні, що обговорив із міністеркою фінансів США Джанет Єллен найкращі способи посилення обмежень щодо Москви.

Згідно з її висловлюванням, одним із можливих рішень є "більш наполегливий діалог із державами, які отримують вигоду з ухилення від санкцій".

"У них також є свої інтереси, продаж своєї сировини, товарів, критичних мінералів і енергоносіїв на світовому ринку — тому ми не безсилі там", — додала міністерка.

Хабек висловив упевненість у тому, що G7 або коаліція країн, які підтримують Україну, діятимуть відповідно.

Він також зазначив, що поточна система саморегулювання компаній, підозрюваних в участі в обході санкцій, може бути неповною або недостатньою.

"Але ми також можемо змінити ситуацію, щоб митники, якщо у них є інформація, зверталися до компаній і говорили: "Покажіть нам замовлення, покажіть нам списки", — додав Хабек.

Що відомо про спроби РФ обійти санкції

Від початку серпня 2023 року російська організація оголосила про ввезення 16 найменувань обладнання ASML, призначеного для виробництва мікрочипів.

А російська компанія ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (ТОВ "СТЦ"), перебуваючи під санкціями, налагодила постачання західних компонентів для випуску розвідувальних дронів "Орлан-10".

Крім того, російський технологічний університет у Москві купив за 4,5 млн рублів канадський радар SkyEye для виявлення безпілотників, який, імовірно, ввезли в країну в обхід санкцій.

Також було відомо про те, що вантажоперевізник LTG Cargo, який є частиною "Литовських залізниць", звернувся до Генеральної прокуратури з проханням провести розслідування у зв'язку з імовірними порушеннями санкцій, пов'язаними з експортом розкішних автомобілів у країни-імпортери.