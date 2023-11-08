В обхід санкцій: прокуратуру Литви просять розслідувати ввезення в РФ розкішних автомобілів

За словами журналістів, щонайменше 130 легкових автомобілів із 477 перевезених були зареєстровані в Росії. Експерти не виключають, що люксовий транспорт могли завезти через треті країни.

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Вантажоперевізник LTG Cargo, який є частиною "Литовських залізниць", звернувся до Генеральної прокуратури з проханням провести розслідування у зв'язку з ймовірними порушеннями санкцій, пов'язаними з експортом розкішних автомобілів до країн-імпортерів. Про це повідомляє видання "Новая газета. Балтия".

За результатами внутрішнього розслідування, встановлено, що серед 477 перевезених автомобілів для 9 клієнтів, щонайменше 130 легкових автівок були зареєстровані в Російській Федерації або потрапили туди через посередництво третіх країн. Серед перевезених автомобілів фігурували такі відомі марки, як Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac та інші.

Компанія змогла з'ясувати, що в цій схемі брали участь чотири компанії, а перші підозрілі випадки було виявлено вже в березні 2023 року. У компанії вважають, що автомобілі, за документами призначені для доставки до Білорусі, Казахстану, Киргизії, Узбекистану, Туркменістану та Грузії, фактично потрапляли в Російську Федерацію. На основі цих даних, LTG Cargo звернулася до Генеральної прокуратури країни з проханням провести розслідування.

Голова LTG Cargo Егле Шіме зазначила, що з 1 грудня цього року компанія призупинить перевозити автомобілі класу люкс вартістю понад 50 тисяч євро через територію Литви.

У Латвії, як стало відомо наприкінці жовтня, розпочнуть процес конфіскації автомобілів з російською реєстрацією та їх подальшої передачі Україні. За даними латвійського парламенту, автомобілі на російських номерах зможуть брати участь у дорожньому русі на території держави тільки транзитом на 24 години.

Нагадаємо, 24 вересня Латвія оголосила наміри щодо будівництва міцного загородження на кордоні з Білоруссю. Для технічного оснащення кордону уряд балтійської держави має намір надати сотні мільйонів євро.