В обхід санкцій: ВНЗ у Москві купив у Канади новітній радар дронів SkyEye, — ЗМІ

Дальності дії системи вистачить, щоб прикрити понад третину площі Москви в межах Московської кільцевої автодороги, тобто близько 880 квадратних кілометрів.

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Російський технологічний університет у Москві купив за 4,5 млн рублів канадський радар SkyEye для виявлення безпілотників, який, імовірно, ввезли в країну в обхід санкцій. Про це росмедіа "Агентство. Новости" повідомило в середу, 15 листопада.

Згідно з контрактом, Російський технологічний університет (РТУ) 11 травня оголосив аукціон, а вже 7 червня отримав радар SkyEye. Згідно з держконтрактом, поставив вишу радар підприємець Максим Суслопаров. До документа було додано декларацію Євразійського економічного союзу на ввезення систем SkyEye від канадського виробника Skycope, отриману в січні 2023 року московською компанією "Техком".

Документ, що підтверджує купівлю РТУ канадського радара SkyEye

Зі свого боку юрист санкційної практики британської компанії Zorge Partners Limited Роман Рашимас заявив журналістам про те, що радар SkyEye потрапляє під обмеження, введені канадською владою. За його словами, якщо ввезення цього обладнання триває досі, то порушуються також обмеження, запроваджені у вересні організацією Export Enforcement Five, до якої входять Канада, США, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія.

Зазначимо, що одночасно з купівлею SkyEye РТУ провів ще один тендер. Наприкінці червня університет придбав три антидронових рушниці "Дрон 1200" за 400 тисяч рублів. Техніка виробляється в Китаї, а дальність дії антидронової рушниці становить 1,2 км. Наразі невідомо, чи використовує РТУ таке обладнання зараз.

Радар SkyEye: що він собою являє

Радар був вироблений канадською компанією Skycope Technologies Inc. Виробник підкреслює, що його техніка охоплює повітряний простір на 360 градусів, а також оснащена функцією раннього попередження і швидкого виявлення як квадрокоптерів, так і безпілотних літальних апаратів літакового типу.

SkyEye володіє найбільшим каталогом наявних безпілотників. Йдеться про більш ніж 350 моделей дронів, пультів дистанційного керування, FPV і телеметричних пристроїв, список яких щомісяця поповнює команда експертів. Крім того, володіючи ШІ, канадський радар здатний виявляти навіть такі БПЛА, яких немає в його віртуальній "картотеці". Висока точність гарантує практично повну відсутність помилкових спрацьовувань. Також детектор має здатність розрізняти "дружні" безпілотники від дронів-"ворогів".

Розробники повідомляють, що закуплена університетом система рік тому успішно пройшла перевірку Міноборони Канади під час навчань для компаній-розробників систем протиборства БПЛА, в яких брали участь і представники Міноборони США. Згідно з опублікованими Skycope результатами тестів, система SkyEye показала, що здатна на території до 35 км виявити і відстежувати до 14 дронів одночасно. Під час навчань радар використовували у зв'язці з системою придушення дронів SkyGuard.

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Радар здатний також вести запис даних виявлення для повсякденного обліку, тимчасових міток виявлення, криміналістичних доказів або аналізу.

Детектор простий у розгортанні: у робоче положення його можна привести протягом 5 хвилин. Може бути встановлений як на власному штативі, так і в автомобілі. У всіх цих випадках оператор матиме мультидоступ до пристрою зі смартфона, планшета або комп'ютера.

Технічні характеристики SkyEye:

вага — 9,5 кг;

габарити — 31,8 см на 29,4 см;

потужність — 100V ~ 240V;

динамічний діапазон — 70dB;

ступінь захисту від зовнішніх впливів — ≥IP66;

робоча температура — (-25±2)°C to (+55±2)°C;

методика виявлення — пасивне виявлення радіочастотних (РЧ) сигналів;

радіус дії — до 35 км;

частотні діапазони — частоти ISM для споживчого і комерційного сектора.

Наприкінці жовтня стало відомо про те, що підсанкційні компанії постачають чіпи для ракет ЗС РФ. За даними російських журналістів, РФ продовжує закуповувати імпортні комплектуючі для зброї, попри санкції, використовуючи схеми контрабанди через посередників.

А наприкінці вересня ми писали про те, що Росія обходить санкції і європейці допомагають Кремлю будувати зброю для війни в Україні. На думку військового експерта Олександра Мусієнка, для розв'язання цієї проблеми необхідно запровадити ембарго на експорт до Росії технологій подвійного призначення.