РФ примусово "паспортизувала" на окупованій території понад 4 млн українців

Голова Українського інституту національної пам'яті заявив, що війна розділила українське суспільство на чотири спільноти, між якими існують розриви.

Російська Федерація ще з 2014 року почала видавати на тимчасово окупованих територіях України свої паспорти. Таким чином держава-агресор різними способами змусила одержати паспорт РФ понад 4 млн українців. Про це 8 березня заявив голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович, пише інформагентство "Укрінформ".

Дробович, виступаючи на міжнародній конференції "Війна і моральний кейс для майбутнього" у Львові, наголосив на тому, що більшість людей змушені були отримати ці паспорти, бо не мали б медицини, освіти, соціального забезпечення, житла.

Примусова паспортизація українців

Центр національного спротиву наголошує, що на тимчасово окупованих територіях продовжується тиск на українців, які не згодні отримувати паспорти країни-агресора.

"Окупанти почали наголошувати, що з 1 липня всі українці без паспорта РФ вважатимуться іноземцями на рідній землі. В цьому випадку їм буде необхідно отримати посвідку на проживання, яку треба постійно підтверджувати. Водночас у них будуть обмежені права, й вони не матимуть доступу до медицини, пільгових програм, а також не матимуть права на операції із власним майном", — ідеться у повідомленні.

Тобто фактично росіяни шантажують українців — аби змінити демографічний склад захоплених регіонів. Раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти проводять "паспортні" рейди.

Нагадаємо, за даними ЦНС, окупанти забирають житло навіть у тих, хто отримав паспорт РФ.

Розділ українського суспільства — погляд ученого

Голова УІНП заявив, що війна розділила українське суспільство на чотири спільноти, між якими існують розриви.

"Перша і найбільша спільнота — це цивільні люди, які "вибрали Україну і тримають її". Етос цієї спільноти характеризується не лише життям під обстрілами, а й постійним запитанням: "Що я можу зробити, щоб моя спільнота встояла?". Так живуть десятки мільйонів українців", — зазначив Дробович.

Друга спільнота, за його словами, — це військові. Її етос — це оборона країни.

Третьою спільнотою голова УІНП назвав до 8 мільйонів українців, які змушені були залишити країну, рятуючись від війни. Велика частина з них підтримують дві згадані спільноти.

Четверта спільнота, за словами Дробовича, це ті українці, які опинилися на тимчасово окупованій території. Вони не можуть відкрито проявляти підтримку України, та при цьому мають шукати спосіб залишатися самими собою. Вони постійно перебувають під загрозою, їх примушують "паспортизуватися" і брати участь у псевдовиборах.

"Вочевидь, це і є контури великого морального розриву українців… Адже поняття про добро і зло, повсякденне життя, питання, як уберегти один одного і чи потрібно це робити, в цих спільнотах різне. І відповідно, суспільні практики різні", — додав Дробович.

Нагадаємо, Фокус писав, що росіяни у Маріуполі проводять "облави" на місцевих та звозять спецпризначенців.

Крім того, пенсіонерам, які проживають на окупованих територіях, пропонується одноразова виплата в розмірі 5 тисяч російських рублів із боку окупаційної влади. Ці кошти видаються під виглядом "гуманітарної допомоги", однак отримання цієї допомоги передбачає підписання виборчого бюлетеня.