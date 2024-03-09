Західна розвідка отримала інформацію: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні, — CNN

США розробляли плани на випадок надзвичайних ситуацій у разі ядерної атаки РФ й для передачі попереджень російській стороні про наслідки удару. Для цього американці співпрацювали не лише зі своїми союзниками, розповіли журналісти.

США готувалися до того, що Російська Федерація потенційно завдасть удару по Україні за допомогою ядерної зброї наприкінці 2022 року. Про це повідомило видання CNN.

За словами офіційних американських осіб, адміністрація Джо Байдена була "особливо стурбована" тим, що ЗС РФ застосують тактичну чи бойову ядерну зброю. Зокрема, страх адміністрації "був не просто гіпотетичним — він також ґрунтувався на деякій інформації, яку ми зібрали".

З кінця літа до осені 2022 року Рада нацбезпеки скликала низку засідань для того, аби запровадити плани на випадок надзвичайних ситуацій "у випадку або дуже чітких ознак того, що вони збираються щось зробити, атакувати за допомогою ядерної зброї, або якби вони просто це зробили, як би ми відповіли, як би ми спробували запобігти цьому чи стримати його".

США співпрацювали з союзниками для розробки планів на випадок надзвичайних ситуацій у разі ядерної атаки РФ та для передачі попереджень російській стороні про наслідки удару. Також країна намагалася залучитися допомогою країн, що не є союзниками, — Китаю, Індії. Зокрема, офіційні американські особи вважають, що інформаційно-роз’яснювальна робота й публічні заяви лідера Китаю Сі Цзіньпіна та прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді допомогли уникнути цієї ситуації.

Чому РФ могла використати ядерну зброю

У США вважали, що РФ могла застосувати ядерну зброю через проблеми на фронті. Наприкінці літа 2022 року українські військові наступали на тоді тимчасово окупований Херсон, який вважався "найбільшою нагородою Росії". В адміністрації Байдена вважали, що це може стати "потенційним тригером" для використання ядерної зброї.

"Якщо значна кількість російських військ була розгромлена —​ якщо їхнє життя було зруйновано як таке —​ це було свого роду передвісником потенційної загрози безпосередньо російській території або російській державі", — повідомив високопоставлений чиновник адміністрації.

Таким чином РФ могла розглядати тактичний ядерний удар як стримуючий фактор проти подальших втрат захоплених українських територій. Також у той час РФ поширювала історію про нібито українську "брудну бомбу", яку можуть використати проти РФ. У США були переконані, що таким чином це був привід, аби РФ "зробила щось божевільне". Крім цього, західні спецслужби отримали інформацію, що між російськими офіційними особами відкрито обговорюють ядерний удар.

Використання тактичної ядерної зброї

Тактична ядерна зброя мала, нею можна стріляти зі звичайних систем, що вже розміщені на полі бою.

"Якщо вони збиралися використовувати тактичну ядерну зброю, особливо тактичну ядерну зброю дуже низької потужності, і особливо якщо вони збиралися використовувати лише одну або дуже невелику кількість, це було не на сто відсотків ясно для нас (західної розвідки, — ред.), що ми б обов’язково знали", — розповів високопоставлений чиновник.

Нагадаємо, 8 березня повідомлялося, що РФ має 5580 ядерних боєзарядів. Зокрема, ворог може завдати ядерного удару з різного виду зброї — ЗРК С-300, береговий комплекс "Бастіон", підводні човни чи авіація.

6 березня колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що Україна готувалася до російського ядерного удару на Великдень 2022 року. Ворог міг атакувати Яворівський полігон у Львівській області.