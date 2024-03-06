Яворівський полігон був напоготові: в Україні вже готувалися до ядерної ескалації, — офіцер

За словами колишнього спікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, на Великдень 2022 року про можливий ядерний удар було проінформовано його найближче оточення. Сигнали надходили різними каналами.

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Колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що українські військові вже готувалися до російського ядерного удару. Про це він повідомив у коментарі виданню "ТСН".

Селезньов нагадав, що на Великдень 2022 року українських військовослужбовців на Яворівському полігоні, що у Львівській області, готували до можливого ядерного удару.

"Про це було проінформовано моє найближче оточення, я на той час перебував на Яворівському полігоні, — пояснив колишній офіцер і військовий експерт. — Такі сигнали різними каналами надходили. Він фактично межує з територією Польщі".

Селезньов вважає, що тоді ядерної ескалації вдалося уникнути завдяки залаштунковій дипломатії: главі Кремля Володимиру Путіну розповіли про можливі наслідки, якими міг би обернутися такий крок для РФ.

"Як для Російської Федерації, так і безпосередньо для нього [Володимира Путіна] особисто, якщо він вдасться до такої ядерної провокації", — висловив свою думку колишній спікер Генштабу.

Він додав, що відтоді щось могло змінитися, і глава Кремля міг "відчути свою невразливість і готовність до реалізації такого плану". Тому виключати такий сценарій не варто. За словами Селезньова, РФ грає на підвищення і вибір нових засобів для цього невеликий.

Нагадаємо, що на початку минулого року російський пропагандист Володимир Соловйов побоювався бронетехніки, яку постачають Україні, — говорив, що її неможливо знищити конвенційною зброєю, оскільки "у них триразова перевага" — і по Європі "розкидані тисячі танків Leopard". Тому Кремлю залишалася тільки ескалація.

Також повідомлялося, що 6 березня спікер президента РФ Володимира Путіна — Дмитро Пєсков — заявив, що ядерна зброя може бути застосована тільки в разі екзистенціальної для Росії загрози.