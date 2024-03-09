Мобілізація в Україні: кого з чоловіків та жінок призвуть до ЗСУ в березні

До лав ЗСУ не мобілізують чоловіків до 27 років, якщо ті не проходили строкову службу. В разі прийняття нового законопроєкту, вік військовозобов'язаних без військового досвіду знизять до 25 років.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, в цей час до лав ЗСУ можуть призвати всіх військовозобов'язаних громадян, яких ВЛК визнала придатними до служби, та які не заброньовані й не мають відстрочки. Видання NV детальніше розповіло, кого можуть призвати на військову службу найближчим часом.

Чоловіків, що не проходили строкову службу, можуть мобілізувати до ЗСУ після 27-річного віку. Після ухвалення законопроєкту про мобілізацію №10449, вік військовозобов'язаних, що не проходили строкову службу, проте можуть бути призвані до армії, знизять до 25 років.

Згідно з законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", під час воєнного стану не відбувається мобілізація строковиків.

Кого з жінок можуть мобілізувати до ЗСУ

Згідно з законодавством, жінок, які стоять на військовому обліку, можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Проте українське військово-політичне керівництво заявило, що не проводить мобілізацію жінок.

Кого з чоловіків можуть мобілізувати до ЗСУ

Мобілізувати до лав ЗСУ можуть наступні категорії чоловіків:

За станом здоров'я:

визнаних ВЛК придатними у віці від 18 до 60 років;

визнані обмежено придатними у віці від 18 до 60 років.

За віком:

військовозобов'язані від 18 до 60 років, якщо раніше проходили військову службу;

військовозобов'язані від 27 до 60 років, якщо раніше не проходили військову службу.

За перебуванням на військовому обліку:

військовозобов'язані від 18 до 60 років, що стоять на обліку;

військовозобов'язані від 18 до 60 років, знаті з обліку, проте якщо ВЛК визнає їх придатними чи обмежено придатними до служби.

Виключених з військового обліку чоловіків можуть мобілізувати, якщо ті добровільно пройшли ВЛК вищої інстанції, яка визнала їх придатними чи обмежено придатними до служби, та якщо вони не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин.

Крім цього, за власним бажанням можуть мобілізувати осіб з інвалідністю, або тих, хто має відстрочку, якщо ВЛК визнає їх придатними чи обмежено придатними до служби.

Нагадаємо, існує дві категорії військовозобов'язаним громадян, яких не можуть забронювати від мобілізації попри те, що підприємство, де ті працюють, має на це право.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на фронті потрібні вмотивовані військові, тому держава повинна працювати з суспільною думку щодо мобілізації. Зокрема, варто пояснювати, що іншого варіанту, крім захисту країни, немає.