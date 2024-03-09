Скуштувати людське м'ясо й топити полонених: у ЗСУ показали інструкцію, яку отримали ЗС РФ (фото)

Українські військові полонили російського окупанта, в телефоні якого знайшли інструкцію з того, що потрібно зробити на війні. За словами заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, рівень розвитку їхніх людських якостей очевидний.

Російським військовим видають інструкції про те, що ті повинні робити на війні. Про це повідомив майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

"Російський полонений та його "інструкція" в телефоні. Рівень розвитку людських якостей очевидний. Без телефону навіть. Цей п*дар не виключення. Вони у своїй масі такі — абсолютно без принципів та ознак цивілізованості", — сказав Максим Жорін.

Боєць опублікував інструкцію, яку отримав російський військовий від свого командування. Зокрема, в ній мова йде про те, що обов'язково потрібно спробувати на війні. Росіянам пропонують:

скуштувати людське м'ясо;

познущатися з військовополоненого, зокрема аби той плакав та попросив милосердя. Проте замість цього "повільно і страшно" вбити його — закопати живцем, розпиляти бензопилою;

зґвалтувати та вбити дівчину, найкраще "всією ротою";

набрати трофеїв з будинків убитих;

особисто взяти участь у розстрілі всіх військовополонених — "топити в ополонці, колоти багнетом або спалювати цілими сім'ями".

"Інструкція", знайдена в телефоні російського полоненого

Крім цього, заступник командира 3-ї ОШБр показав військовополонених, у телефоні якого знайшли "інструкцію".

Російський військовополонений

Жорін наголосив, що саме з такими думками російські військові заходять на тимчасово окуповані території.

"Про що потрібно пам'ятати кожному, хто для цієї війни "ненароджений", — додав майор ЗСУ.

Нагадаємо, у лютому російські військові розстріляли військовополонених біля Роботиного Запорізької області. Це сталося під час наступу на місто, окупанти наказали військовим вийти з окопів та відкрили вогонь.

9 лютого в Офісі генпрокурора повідомили, що в районі Кліщіївки Донецької області окупанти розстріляли беззбройного українського бійця, який вийшов до них з піднятими руками.