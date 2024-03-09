Лобові атаки в Іванівському: ЗС РФ зайшли в село під Бахмутом, — офіцер НГУ (відео)

Коли розпогодилось, росіяни почали активно використовувати FPV-дрони, пояснив командир батальйонно-тактичної групи Сергій Сідорін. Силам оборони потрібно багато засобів РЕБ, щоб їм протидіяти.

Підрозділи ЗС РФ зайшли на крайні вулиці села Іванівське під Бахмутом у Донецькій області. Ворог здійснює лобові атаки, одночасно намагаюсь обійти з флангів українських бійців, які тримають там оборону. Про поточну ситуацію на Бахмутському напрямку командир батальйонно-тактичної групи (БТГ) 4 бригади Нацгвардії Сергій Сідорін розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Сідорін пояснив тактику росіян, яку вони застосовують у боях за Іванівське. З його слів, росіяни використовують дві тактики. Перша тактика — лобові атаки на вулицях села Іванівське. Друга — спроба обійти українців з флангів.

Бойові зіткнення з ворогом відбуваються у межах населеного пункту, але ЗСУ там все ще присутні. З його слів, деякі позиції переходять з рук в руки по кілька разів. Повного контролю РФ немає, впевнений Сідорін.

"Але щоб контролювала його Росія в повному обсязі, – такого немає. Там перебувають Сили оборони України. Йдуть бої".

Військовий також зауважив, що ЗС РФ використовують артилерію, якою б'ють по передових позиціях ЗСУ, по шляхах логістики. При цьому дістають до Часового Яру, розташованого за 5 км від Іванівського. Коли встановлюється сприятлива погода, ворог активізує використання FPV-дронів — щоб їм протидіяти, Сили оборони потребують потужних засобів радіоелектронної боротьби.

Бої під Бахмутом — деталі

Зазначимо, станом на ранок 9 березня Генштаб ЗСУ розповів про дев'ять атак на Бахмутському напрямку. Основні напрямки штурмів — Андріївка та Кліщіївка (південніше Бахмуту). На онлайн-карті бойових дій DeepState зміни лінії боїв відсутні — востаннє ворог просунувся наприкінці лютого саме у бік Іванівського.

Бої під Бахмутом - ситуація біля Іванівського Фото: DeepStateMAP

Тим часом ще кілька днів тому представники ЗСУ розповідали, що противник не зайшов у Іванівське — перебуває неподалік від східних околиць. Аналітики DeepState наголошували, що загроза для Часового Яру зростає — ворог тисне на українські позиції.

Нагадуємо, 8 березня стало відомо про відбиття штурмів ЗС РФ під Роботиним у Запорізькій області. Згідно з оцінками бійців, знешкодили 300 десантників і ще одного "Пригожина". При цьому найгарячіша ділянка фронту на сьогодні — це лінія Авдіївка-Побєда, де росіяни інколи штурмують по 40 разів за добу.