Франція створює альянс країн, які готові розмістити свої війська в Україні, — Politico

Очільник МЗС Стефан Сежурне зазначив, що Київ не просив Париж про залучення західних військових до задач в Україні, однак дипломат не виключає подібної можливості.

Франція створює альянс країн, які потенційно готові відправити західні війська на територію України. Про це повідомляє Politico.

Така ініціатива, як інформує видання, поглиблює процес взаємин із Німеччиною. Міністри країн Балтії натомість похвалили Францію за "нестандартне мислення".

Стефан Сежурне, міністр закордонних справ Франції, перебував у Литві в п’ятницю, де зустрівся зі своїми балтійськими та українськими колегами. Він висловив підтримку ідеї про те, що іноземні військові підрозділи можуть зрештою допомогти Україні в таких сферах, як розмінування.

"Не Росії вказувати нам, як ми маємо допомогти Україні в найближчі місяці чи роки", — сказав Сежурне на зустрічі.

Він розповів, що це не справа Росії організовувати, які розгортатимуться дії, чи встановлювати червоні лінії.

Сежурне неодноразово називав операції з розмінування певною можливістю. Він висловив впевненість у тому, що це "може означати наявність певного персоналу, але не воювати". Зустріч відбувається в той момент, коли Україна страждає від нестачі артилерійських снарядів, що ускладнює ймовірність намагання зупинити російські атаки.

"Україна не просила нас надіслати війська. Україна просить нас відправити боєприпаси", — сказав французький міністр.

Сежурне висловив занепокоєння тим, що Росія націлилася на країни Балтії, які раніше були частиною радянської держави, а тепер є членами ЄС і НАТО. Він заявив, що нічого не треба виключати на найближчі місяці.

Нагадаємо, 8 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція розглядає відправку військових до України та вже визначилася, для яких цілей. Водночас журналісти приводять слова очільника Компартії Франції щодо того, що президент Макрон може надати й серйознішу підтримку Україні, нібито спровокувавши військову інтервенцію до цієї країни.