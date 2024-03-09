Мінус ще один А-50: дрони знищили розвідувальний літак РФ в Таганрозі, — нардеп

Поширена парламентарем інформація потребує верифікації. Офіційно українська сторона знищення літака А-50 РФ не коментувала.

В Росії внаслідок атаки безпілотників на Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва пошкоджень зазнав розвідувальний літак А-50 РФ, який там перебував. Про це з посиланням на свої джерела заявив нардеп Олексій Гончаренко.

"Таганрозький авіазавод та літак А-50, який був там на модернізації — знищений ранковими ударами ЗСУ. Мені підтверджують цю інформацію. От вам і позбивали все", — написав Гончаренко.

Поширена депутатом інформація потребує верифікації. Офіційно українська сторона знищення літака А-50 РФ не коментувала.

Нагадаємо, що військовий оглядач Олександр Коваленко 9 березня заявив, що у той час як російська сторона заявляє, що всі повітряні цілі збила ППО Росії, відео в мережі свідчить про очевидні прильоти по поверхні.

Супутникові знімки з Таганрога свідчать, що російський літак А-50 то з'являється, то зникає на летовищі авіаремонтного заводу у Таганрозі. На місці стоянки останній раз його помітили дев'ять днів тому.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 9 березня РФ опинилась під масованою атакою безпілотників.