200 тисяч бійцям на передовій: за рахунок чого можна підняти виплати в ЗСУ, — нардеп

За словами нардепа Руслана Горбенка, попри дефіцит бюджету бійцям на передовій можна подвоїти виплати, якщо звільнити з лав ЗСУ тих, хто не хоче захищати країну.

Українським військовослужбовцям, які б'ються на передовій, можуть підняти виплати "бойових" до 200 000 грн на місяць, попри дефіцит бюджету. Це стане можливим, якщо звільнити з лав ЗСУ тих, хто не хоче воювати. Про це 10 березня в інтерв'ю "Телеграф" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

Нардеп повідомив, що під час поїздок на передову він спілкувався з українськими бійцями, які неодноразово говорили про необхідність підняти виплати "бойових". За словами Горбенка, такі бажання військовослужбовців перегукуються з ініціативою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував главі держави Володимиру Зеленському подвоїти виплати бійцям.

"Вони (бійці на передовій, — прим. ред.) хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися та воювати", — зазначив Горбенко.

Депутат вважає, що кошти для реалізації ініціативи можна знайти шляхом звільнення з армії так званих відмовників. Горбенко переконаний, що таких людей не слід тримати в українському війську, а вивільнені гроші виплачувати тим, хто бажає захищати країну.

"Я не бачу сенсу тримати таких людей у лавах нашої армії, краще ці кошти, що вивільняються (вони ж не отримуватимуть зарплату), спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які бажають воювати, захищати свою країну", — підсумував Горбенко.

Нагадаємо, секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко 13 лютого заявив, що в Раді зареєстрували законопроєкт №11012 про нові доплати й пільги військовим. Документ охоплює економічні та фінансові складові, питання підготовки бійців і ветеранську політику.