У ЗСУ платили бойові за службу в тилу: що показав аудит Міноборони

За інформацією Міністерства оборони, порушень у виплатах для військовослужбовців виявили на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

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Аудитори Міністерства оборони України з'ясували, що деякі військовослужбовці отримували додаткову грошову винагороду, хоча не мали такого права. Про деталі аудиту повідомили у пресслужбі відомства.

Так, зазначається, що йдеться про військовослужбовців, які перебували в пунктах постійної дислокації, займаючись функціональними обов'язками, що не пов'язані з веденням бойових дій. При цьому їм нараховували "бойові" доплати. Порушення виявлено у військових частинах, які дислокуються в різних регіонах країни.

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"Йдеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах Київської, Житомирської, Хмельницької та Полтавської областей. Загалом таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень", — ідеться в повідомленні.

Повідомляють також, що міністр оборони України згоден із тим, щоб усі матеріали аудитів вивчили правоохоронні органи і встановили провину посадовців, для відшкодування завданих державі збитків.

Виплати ЗСУ: які доплати отримують бійці за виконання бойових завдань

У законі сказано, що розмір додаткової винагороди становить 50 тисяч гривень. Таку суму можуть виплатити військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі:

органу військового управління;

штабу угруповання військ (сил);

штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;

командування і штабу військової частини (зведеного підрозділу).

Ця додаткова винагорода додається до зарплати і виплачується в наступному за чергою місяці, за який здійснюється доплата.

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Водночас, якщо бійці залучаються до виконання завдань на лінії бойового зіткнення на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань у військовій частині (підрозділі, зокрема зведеному) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу чи контратаки) до батальйону включно, то їм належить додаткова винагорода — 100 тисяч гривень за місяць, пропорційно до часу участі в таких діях і заходах.