ЗСУ знищують російської техніки втричі більше, ніж РФ може виробляти, — експерт (відео)

За словами військового експерта Гетьмана, ЗСУ цілком здатні відбивати атаки російських окупантів. Великих можливостей підтягувати на лінію фронту із запасів важкої техніки росіяни не мають.

Збройні сили Російської Федерації вичерпали половину запасів броньованої техніки, які вони мали на початку повномасштабної війни проти України. Зараз РФ не може виробляти танки та броньовану техніку в тих кількостях, як у довоєнний період. Із кожним днем кількість знищеної російської техніки Силами оборони України постійно зростає. Про це 10 березня повідомив військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, із 3000 танків стратегічного запасу вони вже половину використали. Великих можливостей щось підтягувати на лінію фронту із запасів вони не мають.

"На цей момент у Росії можуть виробляти приблизно 20 танків за місяць і стільки ж броньованих машин. Ми розуміємо скільки. Тобто приблизно 200-250 одиниць за рік. Зі складів за місяць росіяни можуть знімати 40-50 одиниць техніки. Половину техніки зі складів РФ уже вичерпала. Якщо подивитися на зведення Генерального штабу ЗСУ за кількістю знищеної російської техніки, то ми знищуємо приблизно втричі більше, ніж Росія в змозі виробляти. Цей дефіцит військової техніки в РФ тільки зростатиме, поповнювати його нічим", — зазначив Олексій Гетьман.

Експерт зазначив, що Збройні сили України цілком здатні відбивати атаки російських окупантів, чия кількість перевищує нашу тисячу разів.

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10 березня Фокус писав про те, що наступальний імпульс ЗС РФ на окремих напрямках згасає. За словами експерта Ігора Романенка, для наступу по всьому фронту в росіян уже не вистачає сил. Противник перекидає резерви для спроби взяти місто Вугледар.