Уже "протестували" на Мирнограді: РФ масово випускатиме нові авіабомби, — ISW

Експерти зазначають, що вдосконалені керовані авіабомби UMPB D-30SN є перетвореною версією некерованих авіабомб ФАБ радянських часів. Напередодні українське командування зазначало, що ворожа авіація завдала удару по Мирнограду, використовуючи модернізовані бомби.

Кремль прагне до розгортання масового виробництва поліпшених керованих авіабомб з метою розширення їхнього застосування на всій протяжності фронту в Україні. Про це повідомляють фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

Український військовий підтвердив, що російські збройні сили застосовують ударні засоби, зокрема й удосконалені авіабомби, під час операцій проти України.

10 березня представник Таврійського угруповання українських військ капітан Дмитро Лиховій заявив про те, що російські збройні сили завдали удару по Мирнограду Донецької області, використавши три універсальних міжвидових планерних боєприпаси (UMPB D-30SN). За попередньою оцінкою української прокуратури, ці боєприпаси могли бути ракетами С-300.

Лиховій зазначив, що вдосконалені авіабомби UMPB D-30SN, на його думку, являють собою модифіковану версію некерованих авіабомб FAB, вироблених у радянські часи.

Звіт нагадує, що російські збройні сили раніше застосовували некеровані плановані бомби ще в січні 2024 року.

Крім того, зазначається, що нещодавно ISW помітив, як російські так звані військові блогери стверджували, що збройні сили Росії почали використовувати авіабомби FAB UMPB для нанесення ударів у певних районах України.

Ті самі блогери стверджували, що російські війська можуть запускати керовані планерні бомби UMPB з літаків і наземних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), таких як "Торнадо-С" і "Смерч".

Тому фахівці припускають, що російські збройні сили, найімовірніше, спробують налагодити масове виробництво керованих авіабомб UMPB і розширити їхнє застосування на всій протяжності фронту.

Нагадаємо, що нещодавно у ЗМІ писали, що останнім часом тактика російських окупантів почала змінюватися. Він став частіше використовувати авіацію і застосовувати різне озброєння проти позицій ЗСУ.

А 8 березня Збройні сили Російської Федерації обстріляли авіабомбами Мирноград, Шахове та Новогродівку Донецької області 8 березня. Унаслідок атаки поранення дістали чотири людини.