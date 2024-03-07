"Знищують будь-яку позицію": ЗС РФ застосовують КАБи для швидкого захоплення територій, — NYT

За словами полковника української армії у відставці, авіабомби є дорогим, але водночас ефективним інструментом для противника. Удари по позиціях ЗСУ розчищають шлях для піхоти окупантів.

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Близько двох років війна в Україні велася переважно на землі, проте останнім часом тактика противника почала змінюватися. Він став частіше використовувати авіацію і застосовувати різне озброєння проти позицій ЗСУ. Про це йдеться в матеріалі газети The New York Times.

Військово-повітряні сили обох країн, що воюють, відігравали другорядну роль з кількох причин, зазначають журналісти. Зокрема йдеться про обмежену кількість літаків в України, а також нездатність Росії в такий спосіб домогтися переваги, на яку вона сподівалася.

Водночас, під час наступу окупантів роль їхньої авіації все ще залишається значною. Противник використовує техніку вздовж лінії фронту для того, щоб скидати потужні керовані бомби на позиції українських захисників, тим самим розчищаючи шлях для піхоти.

Така тактика активно застосовувалася ЗС РФ у районі Авдіївки Донецької області, яка кілька тижнів тому була захоплена окупантами. Відповідно, способи противника можуть бути ефективними, але несуть ризики.

"Це дорогий, але досить ефективний інструмент (авіабомби, — ред.), який Росія зараз використовує у війні. Їм небезпечно посилати свої винищувачі близько до лінії фронту, але вони можуть ефективно впливати на українські позиції", — заявив полковник української армії у відставці Сергій Грабський.

Основна зміна тактики ЗС РФ відбулася на початку поточного року. Керовані боєприпаси у вигляді авіабомб стали частіше атакувати українські позиції, пролітаючи величезну відстань до лінії фронту. Вони несуть на собі сотні кілограмів вибухівки, які здатні пробити підземні бункери, що захищають солдатів на фронті.

"Ці бомби повністю знищують будь-яку позицію. Усі будівлі та споруди просто перетворюються на котлован після влучання всього однієї бомби", — розповідав про це український солдат, який воював в Авдіївці.

Сергій Грабський також розповів, що попри великі ризики втрат, росіяни продовжують криваві наступи для захоплення населених пунктів. Окупантам все одно на життя. Якщо в них є наказ, то вони використовуватимуть усі наявні можливості озброєнь для атак.

Нагадаємо, 29 лютого повідомлялося, що російські війська почали скидати КАБи по містах України в тилу. Зокрема це було зафіксовано поблизу Слов'янська, де після атаки було пошкоджено 9 житлових будинків, газопровід та автомобілі.