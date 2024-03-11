ЗС РФ стикнулися з неочікуваною проблемою під Авдіївкою через власну пропаганду, — аналітики

Російські окупанти, які прибувають на фронт, відмовляються вчитись воювати. Окрім того, вони змушені були вивести з ладу безпілотники, надані їм волонтерами.

У Росії спровокували проблеми з мобілізованими й називають "святими" добровольців. Про це відомо зі звіту Інституту вивчення війни (ISW) від 10 березня.

Аналітики з посиланням на неназваного російського провоєнного блогера проінформували, що ЗС РФ зіштовхнулись з двома проблемами на Авдіївському напрямі. Перша з них спричинена пропагандою самої ж Росії.

"Значна кількість" росіян, які нещодавно підписали контракт та опинились на фронті, мають "нереально оптимістичні упередження" щодо ситуації на передовій. Вони прибувають на український схід впевненими, що ЗС РФ легко перемагають у боях.

Окрім того, багато з новоприбулих окупантів навіть не бажають вчитись воювати. Вони переконані, що матимуть підтримку з неба — Повітряно-космічних сил. Російська пропаганда запевнила військових, що примусово мобілізовані люди здобудуть перемогу в Україні.

В той самий час бойовики з тимчасово окупованої Донецької області змушені відмовлятись від дронів, які їм передають волонтери. Замість безпілотників "Судоплатов" вони змушені застосовувати дрони місцевого виробництва.

Проблема полягає в тому, що БПЛА "Судоплатов" працюють на довжинах хвиль, відомих українським силам. Повідомлялось, що оператори безпілотників вивели з ладу усі такі дрони після одного інциденту. Тоді російський дрон попередив ЗСУ про активацію РЕБ під час боїв за промисловий район Авдіївки.

Водночас російські ультранаціоналісти та провоєнні блогери вихваляють добровольців, називаючи їх "святими" та "кістяком" РФ. Аналітики зазначили, що це, ймовірно, зменшило занепокоєння серед таких військових попри "неналежне та нерівне ставлення" до них в армії.

Нагадаємо, OSINT-дослідник Daniele повідомив, що на фронті стали вдвічі інтенсивніше застосовувати дрони. Українські сили у цьому випереджають ворога.

У ЗМІ передали, що Україна досі не отримала від Канади обіцяний комплекс NASAMS. Зазначається, що це пов’язано з внутрішніми проблемами у США.