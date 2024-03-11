"Відверта капітуляція": у ВМСУ розповіли, чи буде РФ поповнювати Чорноморський флот
За словами спікера командування Дмитра Плетенчука, росіяни мають можливість поповнення корабельного складу Чорноморського флоту лише обмеженою кількістю кораблів.
Україна успішно трансформує Чорноморський флот Росії в "підводний". У Військово-морських силах заявили, що росіяни не можуть вивести і завести свої кораблі через протоки Босфор і Дарданелли так само як і наша держава не може цього зробити. Про це сказав представник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Плетенчук підкреслив, що російські військові не можуть собі дозволити залишити акваторію Чорного моря через наявність російських узбереж як на Чорному, так і на Азовському морі.
"Не виконувати завдання з охорони своїх територіальних вод вони так само собі дозволити не можуть, тому що це буде відверта капітуляція", — пояснив представник ВМС.
Водночас загарбники можуть поповнювати корабельний склад Чорноморського флоту лише обмеженою кількістю суден, через наявність у Росії доступу до Азово-Чорноморського регіону.
"Тут по-іншому питання стоїть: чи є в цьому сенс, тому що вони зараз обмежені в застосуванні наявних кораблів. Який сенс додавати ще мішені для Сил оборони України в Чорному морі? — риторично запитав Плетенчук.
Нагадаємо, що російські окупанти опублікували відео від першої особи, на якому зафіксовано момент знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков", яке сталося 14 лютого.
Нагадаємо, що Фокус писав: командувач Чорноморського флоту Росії адмірал Віктор Соколов міг позбутися посади після знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков".