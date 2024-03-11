РФ майже використала резерв для "м'ясних штурмів": боєць ЗСУ про бої під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 17 атак ЗС РФ поблизу Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського, повідомили в Генштабі.

В районі Авдіївки російські окупанти дещо призупинили штурми, але в тили ще підвозять резерви. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів боєць 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) "Айдар" Станіслав Бунятов.

"На сьогодні, завдяки титанічній роботі наших підрозділів на Авдіївському напрямку, п**ори призупинилися. Тут їх оперативний резерв для навальних штурмів майже вичерпано, проте в тили мʼясо по трошки підвозять. Бійці, які стояли в Тоненькому, кажуть, що майже в кожного більше 15 орків на рахунку. Це дуже високий показник", — проінформував він.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 березня повідомлялося, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", на Авдіївському напрямку, українські захисники відбили 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Нагадаємо, що ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко 11 березня заявив, що вже є ознаки того, що ЗС РФ втрачають сили і темп своєї наступальної операції. За наявності ресурсів ЗСУ зможуть перехопити ініціативу у окупантів.

Раніше повідомлялося, що наступ ЗС РФ на цій ділянці захлинувся. Сили оборони отримали вигоду від рельєфу місцевості і утримують висоту в селах, що полегшує націлювання на російських солдатів, які наближаються.