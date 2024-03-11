F-35A офіційно став платформою для ядерної зброї: які бомби може нести літак

Багатофункціональний стелс-винищувач F-35A зможе нести виключно гравітаційні бомби нового зразка B61-12. При цьому модифікація Block 4 не є обов'язковою умовою для використання цієї зброї.

Американський багатофункціональний стелс-винищувач F-35A пройшов оперативну сертифікацію на можливість розміщення термоядерної гравітаційної бомби B61-12. Таким чином цей літак офіційно став платформою для ядерного озброєння. Про це повідомили оглядачі Breaking Defense.

Представник Об'єднаного програмного управління F-35 Расс Гомаєр повідомив, що процес сертифікації було розпочато в жовтні минулого року. Тепер же стелс-винищувач став літаком із подвійним потенціалом, оскільки може нести як звичайне, так і ядерне озброєння.

"F-35A — перший в історії літак 5-го покоління, здатний нести ядерну зброю, і перша нова платформа, що отримала цей статус з початку 1990-х років. Сертифікація F-35 у ядерній галузі стала кульмінацією більш ніж 10-річної напруженої роботи всього ядерного підприємства, що складається з 16 різних урядових і промислових зацікавлених сторін", — сказав Гомаєр.

При цьому чиновник додав, що літак пройшов сертифікацію раніше встановлених термінів, забезпечивши США і НАТО критично важливим потенціалом.

Щодо подробиць, то Гомаєр наголосив, що політика США у сфері розкриття інформації забороняє розкривати дані про літаки з подвійним озброєнням серед партнерів НАТО. Однак відомо, що станом на 2023 рік близько 100 старих варіантів бомб B61 будуть розміщені у союзників по НАТО — Бельгії, Німеччини, Італії, Нідерландів і Туреччини. З них перші чотири країни мають на озброєнні ВПС літаки F-35.

Також було зазначено, що у випадку з F-35 йдеться виключно про платформу для новішого варіанту ядерних B61-12, причому модифікація Block 4 не є обов'язковою умовою для використання цієї зброї.

Раніше повідомлялося, що надійшла інформація про застосування винищувачів F-35 під час місій зі сканування зон окупованої території України, де могли бути розташовані російські засоби ППО. Використання цих літаків для виявлення російських систем підтвердили і західні спостерігачі з Air Force Times.

Однак у Пентагоні, коментуючи слова сінгапурського міністра оборони Нг Енг Хена, заявили, що F-35 ніколи не застосовували в Україні.