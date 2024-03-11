"Чисельність зашкалює": кожному солдату РФ вистачить по дрону ЗСУ в найгарячішій точці, — Forbes

За даними журналістів, із серпня минулого року ЗСУ завдали по російських військах щонайменше 8273 удари FPV-дронами. ЗС РФ відповіли щонайменше 6059 ударами. Але є багато неврахованих ударів FPV.

Попри значні втрати за два роки, у Росії все ще більше танків, артилерії та особового складу, ніж в України. Але не дронів. Згідно з підрахунками, Україна щомісяця застосовує на 300 FPV-дронів більше, ніж РФ. Про це повідомляє Forbes.

Із серпня минулого року ЗСУ завдали по російських військах щонайменше 8273 удари FPV-дронами, ЗС РФ відповіли щонайменше 6059 ударами FPV.

Судячи з усього, є багато неврахованих ударів FPV. Хай там як, російські війська відстають від України в частині застосування безпілотників, саме внаслідок цього Силам оборони й вдавалося тривалий час утримувати наступ окупантів у районі Авдіївки.

Статистика застосування дронів в Україні

Бомбардування керованими снарядами росіян зрештою змусили ЗСУ відступити. Українці віддали першу лінію сіл за кілька кілометрів на захід від Авдіївки й відновили оборонну лінію в районі Бердичів, Орлівки та Тоненького.

На місцевості, що сприяє веденню оборони, 47-та, 3-тя і 53-тя бригади ЗСУ розгорнулися і почали відбиватися за допомогою танків, артилерії та мінометів, а головне — безпілотників.

"Чисельність дронів ЗСУ на Авдіївському напрямку зашкалює", — скаржився один із російських військових блогерів.

Все той же блогер зазначав, що в українських бригад на захід від Авдіївки стільки безпілотників, скільки солдатів ЗС РФ у цьому районі — 2-ї та 41-ї загальновійськових армій. Якщо це дійсно так, це може означати, що у ЗСУ накопичено десятки тисяч FPV-дронів тільки в цьому секторі.

Завдяки мережі цивільних виробників, що росте, Україна минулого року значно наростила виробництво FPV-дронів. За словами журналістів, на сьогодні випускається щонайменше 50 тисяч FPV-дронів на місяць за ціною кількох сотень доларів за штуку. Мета Києва — випустити мільйон FPV цього року.

Російські пропагандисти стверджують, що промисловість РФ виробляє ще більше дронів. Називаються запаморочливі цифри: 100 000 або навіть 300 000 нових FPV на місяць.

Але це не зовсім так. За даними Frontelligence Insight, більш масштабна російська індустрія дронів "представляє складну проблему" і прямого рішення немає. Однак незрозуміло, чи дає велика російська індустрія значний ефект: чи доставляє дрони на передову, коли й де вони необхідні.

Частково перевага ЗСУ в цій частині пояснюється тим, що багато російських дронів поганої якості та ненадійні. За словами одного з російських "військкорів", найкращі російські FPV, такі як "Пиранья" і "Вурдалак", створюють ентузіасти за приватні кошти.

Ті ж дрони, на які йдуть державні кошти і які випускаються військовими підрядниками, низької якості, уразливі до РЕБ і часто перевертаються.

Не має значення, чи буде Росія виробляти більше дронів, ніж Україна, якщо дрони не працюватимуть, зазначають автори публікації.

Дрони все ще не замінюють артилерійські боєприпаси, але, можливо, що республіканці все ж поступляться і схвалять подальше фінансування України. До того ж коли постачання снарядів все ж відновляться, їх доповнять дрони, які українська промисловість випускає десятками тисяч на місяць.

Нагадаємо, що російські війська використовують в Україні "зброю останньої надії".

Також повідомлялося, що Україна домінує в Чорному морі — морські дрони змусили російські судна йти через Балтику.