Гвинтівки, пістолети й патрони: як РФ імпортує зброю з Чехії, — розслідування (фото)

За даними журналістів, тільки у 2023 році в РФ було завезено близько двох тисяч мисливських рушниць від виробника Česká zbrojovka. Автори розслідування вважають, що до постачання чеської зброї в Росію може бути залучена Туреччина.

Від початку повномасштабної війни в Україні Російська Федерація імпортувала до тисячі спортивних пістолетів і патронів, а також близько двох тисяч гвинтівок чеського виробника Česká zbrojovka. Про це йдеться в матеріалі порталу Investigace.

Автори розслідування звернули увагу на те, що восени минулого року у виставкових залах московського універмагу "Гостинний двір" відбувся щорічний збройовий ярмарок "Орелекспо", який, за словами організаторів, мав продемонструвати здатність РФ до імпортозаміщення у сфері озброєнь.

Однак, як зазначають журналісти, на фотографіях на заході можна помітити зброю західних виробників, зокрема італійської компанії Beretta, фінських Sako й Tikka, німецької Blaser і десятки інших. Логотип чеської компанії Česká zbrojovka навіть був присутній на рекламних матеріалах ярмарку.

Збройовий ярмарок "Орелекспо-2023" Фото: ORЁLEXPO

Повідомляється, що більшу частку представлених західних озброєнь імпортував до Росії сам організатор ярмарку — російський бізнесмен грузинського походження Михайло Чубутія. За даними російського імпортного обліку, саме його мережа магазинів "Кольчуга", що мала на ярмарку власний стенд, є одним із дрібних імпортерів зброї марки Česká zbrojovka.

До того ж у розслідуванні йдеться про те, що до імпорту чеської продукції також залучена торговельна мережа "Альянс", яка тільки у 2023 році завезла до РФ близько двох тисяч мисливських рушниць Česká zbrojovka. Товари чеських брендів, як і раніше, доступні в інтернет-магазині "Альянсу".

"За роки роботи наша компанія завоювала довіру російських стрільців, мисливців і любителів чеської зброї, стала зразковим прикладом співробітництва двох духовно близьких національних культур і зробила значний внесок у їхнє зміцнення та розвиток", — ідеться на сайті торговельної мережі.

Стенд компанії "Альянс" на виставці "Орелекспо-2023" Фото: ORЁLEXPO

Як чеська зброя потрапляє в РФ

Авторам розслідування вдалося розкрити один із можливих маршрутів, якими частина продукції Česká zbrojovka потрапляє в Росію. Згідно з базою даних ImportGenius, постачальником мисливських рушниць, які надходять у бізнес-мережу "Альянсу", є партнер Česká zbrojovka в Туреччині компанія Huglu.

Журналісти також звернули увагу на те, що Huglu, як і низка інших турецьких брендів, був представлений на російському ярмарку "Орелекспо". На своєму стенді компанія представила нові кулемети, створені в співпраці з Česká zbrojovka.

Стенд Huglu на виставці зброї "Орелекспо" Фото: ORЁLEXPO

На запитання про те, чи є в Huglu дозвіл на експорт чеської зброї в Росію, менеджер Česká zbrojovka із зовнішніх зв'язків Радек Гауерланд заявив, що з початку російського вторгнення в Україну компанія не експортувала зброю в РФ і не давала нікому зі своїх партнерів на це згоди.

Нагадаємо, за даними The Insider, дочірнє підприємство німецької компанії Gühring KG після початку повномасштабної війни в Україні продовжувало ввозити свою продукцію в Росію через Туреччину.

Журналісти також з'ясували, що італійський збройовий виробник Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через дочірню компанію та компанії російського збройового барона Михайла Хубутії.