Тисячі одиниць: італійська компанія Beretta постачає в Росію зброю, — розслідування

За даними російських журналістів, загалом після початку вторгнення в Росію потрапили понад 835 тисяч патронів і 5,9 тисячі одиниць стрілецької зброї, вироблених італійським холдингом.

Related video

Італійський збройовий виробник Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" і компанії російського збройового барона Михайла Хубутії. Однією з найбільших компаній у збройовому бізнесі Хубутії є ТОВ "Русский Орел". Це важливий імпортер стрілецької зброї з виторгом 908 млн рублів за підсумками 2022 року. У "Русского Орла" є дві ліцензії на продаж набоїв і на торгівлю цивільною і службовою зброєю та основними частинами вогнепальної зброї. Про це йдеться у спільному розслідуванні російських видань The Insider і IrpiMedia

Так, 19 травня 2010 року італійська компанія Beretta Industrie S.P.A. придбала 51% акцій "Русского Орла". Через кілька років, уже після окупації Криму, внаслідок серії угод Beretta Holding S.A. Inc. (герцогство Люксембург) стала власником 57,95% російської компанії.

Важливо

Лукашенко заробляє мільйони доларів на контрабанді тютюну до Великої Британії, — ЗМІ

Через два роки після початку війни в Україні на головній сторінці сайту "Русского Орла" буквально написано: "Офіційний дистриб'ютор Beretta Holding в Росії. Регулярні гуртові постачання зброї, оптики та спорядження іноземного виробництва". Сайт пропонує мисливцям зареєструвати на ньому свою рушницю Beretta, щоб безплатно отримати другий рік гарантії.

Головна сторінка сайту "Русский орел" Фото: The Insider

Гвинтівки та пістолети для спортсменів і фронту

Згідно з даними Росакредитації, всі два воєнні роки в Росію продовжували надходити товари інших збройових марок, якими володіє холдинг Beretta: карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger і Tikka, патрони Norma, RWS і Sako. У переважній кількості випадків імпортерами цієї зброї виступали або ТОВ "Русский Орел", що безпосередньо належить Beretta, або пов'язані з "Русским Орлом" компанії Хубутії.

Кубок Beretta з компакт-спортингу у 2023 році Фото: The Insider

Зброя потрапляє і на фронт

Російські імпортери настільки не відчувають нестачі в продукції холдингу, що у вересні 2023 року збройовий дім "Орел" анонсував акцію з 20-відсотковою знижкою на біноклі та приціли Steiner. Інформацію про це можна знайти у снайперському Telegram-каналі "Миля", де, зокрема, купують амуніцію учасники бойових дій і найманці "приватних" військових компаній.

Фото: The Insider

Із загальної кількості постачання європейської зброї, що порушують санкції, до Росії майже половина припадає на продукцію компаній, які належать Beretta. Як з'ясували журналісти, загалом після початку вторгнення в Росію потрапили понад 835 тисяч патронів і 5,9 тисячі одиниць стрілецької зброї, вироблених холдингом. У переважній кількості випадків імпортерами були ТОВ "Русский Орел" і пов'язані з ним і Хубутією фірми.

Практично весь імпорт компаній Михайла Хубутії можна розділити на чотири товарні групи: пістолети, мисливські рушниці, снайперські гвинтівки та боєприпаси до цих видів зброї. Дані держзакупівель показують, що правоохоронні органи й спортивні установи, які готують майбутніх стрільців, продовжують закуповувати продукцію виробництва холдингу Beretta. У низці випадків їхніми постачальниками є компанії Хубутії.

Скріншот відео Фото: The Insider

Карабіни холдингу Beretta використовують далеко не тільки мисливці та спортсмени: у постах так званих військкорів фінські гвинтівки згадуються десятки разів. Так, Big Battle Panda днями описував, як снайперська група "Омут" виконує бойові завдання з фінськими Tikka Hunter калібру 300 Win Mag.

Виробники зброї також продовжують постачання в Росію. Наприклад, наприкінці 2023 року фінська компанія Sako почала реалізацію цивільних контрактів у розмірі понад 3,4 млн євро. Зазначається, що компанія входить до складу Beretta Group. Таким чином, партнерство між російськими дистриб'юторами й Beretta залишається міцним навіть в умовах санкцій.

Цікаво, що дистриб'ютори бренду Benelli, який також належить холдингу Beretta, знаходяться в Росії. Як показує аналіз даних про постачання, московське ТОВ "Италружье" і тульське ТОВ "Збройова компанія Беретта" активно торгують італійськими мисливськими рушницями й автоматичними гвинтівками. Останні моделі, представлені на сайті "Русского Орла", мають такі ж характеристики, як аналоги з асортименту Benelli.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що Національні збройні сили Латвії отримували продукти від Росії та Білорусі. Зокрема, їм постачали російський чай і білоруську сіль.

Раніше повідомлялося, що молдавські компанії, попри санкції Заходу, постачали авіазапчастини в РФ. Вони співпрацювали з російськими авіакомпаніями, такими як "Победа", "Россия" і S7 Airlines.