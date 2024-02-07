Тисячі одиниць: італійська компанія Beretta постачає в Росію зброю, — розслідування
За даними російських журналістів, загалом після початку вторгнення в Росію потрапили понад 835 тисяч патронів і 5,9 тисячі одиниць стрілецької зброї, вироблених італійським холдингом.
Італійський збройовий виробник Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" і компанії російського збройового барона Михайла Хубутії. Однією з найбільших компаній у збройовому бізнесі Хубутії є ТОВ "Русский Орел". Це важливий імпортер стрілецької зброї з виторгом 908 млн рублів за підсумками 2022 року. У "Русского Орла" є дві ліцензії на продаж набоїв і на торгівлю цивільною і службовою зброєю та основними частинами вогнепальної зброї. Про це йдеться у спільному розслідуванні російських видань The Insider і IrpiMedia
Так, 19 травня 2010 року італійська компанія Beretta Industrie S.P.A. придбала 51% акцій "Русского Орла". Через кілька років, уже після окупації Криму, внаслідок серії угод Beretta Holding S.A. Inc. (герцогство Люксембург) стала власником 57,95% російської компанії.
Через два роки після початку війни в Україні на головній сторінці сайту "Русского Орла" буквально написано: "Офіційний дистриб'ютор Beretta Holding в Росії. Регулярні гуртові постачання зброї, оптики та спорядження іноземного виробництва". Сайт пропонує мисливцям зареєструвати на ньому свою рушницю Beretta, щоб безплатно отримати другий рік гарантії.
Гвинтівки та пістолети для спортсменів і фронту
Згідно з даними Росакредитації, всі два воєнні роки в Росію продовжували надходити товари інших збройових марок, якими володіє холдинг Beretta: карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger і Tikka, патрони Norma, RWS і Sako. У переважній кількості випадків імпортерами цієї зброї виступали або ТОВ "Русский Орел", що безпосередньо належить Beretta, або пов'язані з "Русским Орлом" компанії Хубутії.
Зброя потрапляє і на фронт
Російські імпортери настільки не відчувають нестачі в продукції холдингу, що у вересні 2023 року збройовий дім "Орел" анонсував акцію з 20-відсотковою знижкою на біноклі та приціли Steiner. Інформацію про це можна знайти у снайперському Telegram-каналі "Миля", де, зокрема, купують амуніцію учасники бойових дій і найманці "приватних" військових компаній.
Із загальної кількості постачання європейської зброї, що порушують санкції, до Росії майже половина припадає на продукцію компаній, які належать Beretta. Як з'ясували журналісти, загалом після початку вторгнення в Росію потрапили понад 835 тисяч патронів і 5,9 тисячі одиниць стрілецької зброї, вироблених холдингом. У переважній кількості випадків імпортерами були ТОВ "Русский Орел" і пов'язані з ним і Хубутією фірми.
Практично весь імпорт компаній Михайла Хубутії можна розділити на чотири товарні групи: пістолети, мисливські рушниці, снайперські гвинтівки та боєприпаси до цих видів зброї. Дані держзакупівель показують, що правоохоронні органи й спортивні установи, які готують майбутніх стрільців, продовжують закуповувати продукцію виробництва холдингу Beretta. У низці випадків їхніми постачальниками є компанії Хубутії.
Карабіни холдингу Beretta використовують далеко не тільки мисливці та спортсмени: у постах так званих військкорів фінські гвинтівки згадуються десятки разів. Так, Big Battle Panda днями описував, як снайперська група "Омут" виконує бойові завдання з фінськими Tikka Hunter калібру 300 Win Mag.
Виробники зброї також продовжують постачання в Росію. Наприклад, наприкінці 2023 року фінська компанія Sako почала реалізацію цивільних контрактів у розмірі понад 3,4 млн євро. Зазначається, що компанія входить до складу Beretta Group. Таким чином, партнерство між російськими дистриб'юторами й Beretta залишається міцним навіть в умовах санкцій.
Цікаво, що дистриб'ютори бренду Benelli, який також належить холдингу Beretta, знаходяться в Росії. Як показує аналіз даних про постачання, московське ТОВ "Италружье" і тульське ТОВ "Збройова компанія Беретта" активно торгують італійськими мисливськими рушницями й автоматичними гвинтівками. Останні моделі, представлені на сайті "Русского Орла", мають такі ж характеристики, як аналоги з асортименту Benelli.
Нагадаємо, журналісти з'ясували, що Національні збройні сили Латвії отримували продукти від Росії та Білорусі. Зокрема, їм постачали російський чай і білоруську сіль.
Раніше повідомлялося, що молдавські компанії, попри санкції Заходу, постачали авіазапчастини в РФ. Вони співпрацювали з російськими авіакомпаніями, такими як "Победа", "Россия" і S7 Airlines.