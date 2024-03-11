"Фарс": у Маріуполі достроково "вибирають Путіна", — міськрада (фото)

За даними мерії, так звані "виборчі дільниці" влаштовують у дворах міста. Так окупанти нібито намагаються "уникнути скупчення людей і знизити ризик обстрілів".

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області проходить так зване дострокове "голосування" на виборах президента Російської Федерації. Про це повідомляє Маріупольська міська рада у своєму Telegram-каналі.

Мобільні групи дільничних комісій їздять по місту й у дворах влаштовують "виборчі дільниці".

"Із 10 по 14 березня в Маріуполі проходить фарс під назвою "дострокове голосування на президентських виборах РФ", — ідеться в повідомленні міськради.

У Маріуполі достроково "голосують" на виборах президента РФ У Маріуполі достроково "голосують" на виборах президента РФ У Маріуполі достроково "голосують" на виборах президента РФ Фото: Маріупольська міська рада У Маріуполі достроково "голосують" на виборах президента РФ

За версією окупантів, така форма голосування у дворах "дозволить уникнути скупчення людей на виборчих дільницях і знизить ризик їх обстрілів".

"Насправді ж це можливість для фальсифікацій і змушування людей до участі у псевдовиборах. Адже загарбники розуміють, що жителі просто не хочуть іти на виборчі дільниці", — заявили в Маріупольській міськраді.

Ось такі оголошення розклеюють у Маріуполі. Telegram-канал "Мариуполь сейчас" звернув увагу на те, що окупанти не змогли з першого разу написати правильну дату, і її довелося дописувати олівцем.

Фото: "Мариуполь сейчас" / Telegram

Попри всі старання окупаційної влади явка за підсумками першого дня дострокового "голосування" в так званій "ДНР" склала лише 22%. Жителі окупованих територій не хочуть брати участь у цій пропагандистській "виставі".

У міськраді додали, що думка маріупольців насправді нікому не цікава, результати виборів заздалегідь відомі. А Росії потрібна лише "картинка", що жителі окупованих територій нібито підтримують Володимира Путіна.

Нагадаємо, у Латвії перевірятимуть росіян, які прийдуть голосувати за президента РФ на виборчу дільницю в посольстві в Ризі. Правоохоронцям необхідно буде пред'явити візу чи посвідку на проживання.

Восьмі вибори президента Російської Федерації триватимуть три дні — з 15 до 17 березня.