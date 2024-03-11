Оператори Abrams і БМП Bradley: у 47-й бригаді змінився четвертий комбриг за два роки

Наступником Дмитра Рюмшина в бригаді став Ян Яцишен. За інформацією журналістів, особовий склад бригади, яку вважають одним із головних операторів американської техніки в ЗСУ, не знає причин, через які зняли Рюмшина.

У 47-й ОБМр знову змінили командира. Підполковник Дмитро Рюмшин уже попрощався з бойовим прапором і передав його наступнику Яну Яцишену. Про це повідомляє 47-а ОМБр у Facebook.

Звертаючись до бійців бригади, він сказав, що для нього честь служити в найкращому підрозділі Сил оборони України, і висловив упевненість у тому, що бійці й надалі високо триматимуть бойовий прапор і досягнуть успіху в бойових завданнях.

На зміну Рюмшину прийшов Ян Яцишен, який пообіцяв бути не гіршим за попередника й дійти до перемоги.

Зміна командирів у 47-й ОМБр

За два минулі роки в бригаді змінилися четверо комбригів, настільки часта ротація керівництва в бригадах ЗСУ — явище нечасте. Причини чергової заміни публічно не називалися, але, за інформацією журналістів УП, особовий склад бригади не розуміє причин, через які зняли Рюмшина. Першим комбригом 47-ї ОМБр був Олександр Сак (до 47-ї бригади очолював 93-ю), другим став Олександр Павлій (екскомбриг 112-ї бригади ТРО), потім уже підрозділ очолив Дмитро Рюмшин.

47-а ОМБР

У Силах оборони 47-ма бригада — основний оператор американської бронетехніки. Спочатку в її арсеналі був 31 танк Abrams, 90 БМП Bradley та, можливо, шість рідкісних для Сил оборони штурмових машин Assault Breachers. Нещодавно бригада відступила від Степового та встановила нову лінію оборони в Бердичах.

Нагадаємо, що в публікації журналістів Forbes за 10 березня йшлося про те, що в найгарячішій точці України кожному солдату РФ вистачить по дрону ЗСУ.

Також повідомлялося, що представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель визнав, що за два роки війни Європа витратила всі ресурси.