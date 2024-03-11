Наступ на Київ: росіяни готують нові фейки на тлі військових навчань у Білорусі, — ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що жодних резервів або ж достатньої присутності російських військ для планування вторгнення наразі немає.

У зв'язку з військовими навчаннями в Білорусі, які розпочалися в понеділок, 11 березня, у мережі можуть з'явитися фейкові повідомлення щодо можливого наступу російських окупантів на Київ. Про це попередили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

"Масштабні військові навчання", які сьогодні стартували в Білорусі, можуть супроводжуватися численними фейками в українському інфопросторі про початок нового наступу на Київ", — каже керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Достатньої присутності ЗС РФ для планування вторгнення немає

За словами Коваленка, перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі відбуваються на регулярній основі. Відповідні навчання російська пропаганда намагається використовувати для залякування українців і спроб посіяти паніку в Україні.

"Жодних резервів або ж достатньої присутності російських військ для планування вторгнення в них наразі немає", — наголосив Коваленко.

У Білорусі проводять масштабну перевірку бойової готовності військових

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони РБ повідомили, що в Збройних силах Білорусі розпочали перевірку бойової готовності. Зокрема, військові повинні приїхати до призначених районів, провести низку навчань і тренувань.

Як зауважили в оборонному відомстві, заплановано перекидання військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту.

Нагадаємо, 22 лютого в "Беларускі Гаюн" повідомили, що в Білорусі заплановані великі військові навчання армії РБ й РФ на 2025 рік, проте вони можуть не відбутися через війну в Україні.