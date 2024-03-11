Зброярі РФ посилять комплекс С-400 за допомогою РЛС "Енисей" дальністю до 600 км (фото)

Найважливішою особливістю нової РЛС є модулі 96Л6-ВП, які можуть бути розміщені на фермових вежах висотою до 20 метрів. Це дає змогу приховано розміщувати С-400 на лісових ландшафтах.

ВПС Росії планують розширити функціональні можливості своїх зенітно-ракетних комплексів С-400 завдяки радіолокаційній станції 96Л6-ЦП "Енисей", яка спочатку призначалася для комплексу С-350. Виробництво передової російської автономної системи розпізнавання цілей "Енисей" було завершено концерном "Алмаз-Антей". Про це 11 березня повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Про створення нової РЛС стало відомо з репортажу про візит глави Міноборони РФ Сергія Шойгу на підприємство "Алмаз-Антей". Міністр заявив, що перед комплексами ППО стоїть завдання з виявлення і знищення широкого спектра загроз, включно з безпілотниками і системами HIMARS.

Призначення і можливості РЛС

За інформацією російських джерел, станція "Енисей" призначена для опрацювання балістичних цілей, а сполучення з комплексом С-400 можливе за допомогою автоматизованої системи "Поляна-Д4М1", яка призначена для збирання, опрацювання радіолокаційної інформації, сповіщення про повітряну обстановку, управління черговими силами ППО і т. д.

РЛС 96Л6-ЦП представлена двома окремими полотнами активних ФАР — приймальним і випромінювальним на базі арсенід-галієвих НВЧ-транзисторів і атенюаторів. Завдяки цьому система нібито має широкі можливості з виявлення і супроводу цілей на відстані до 600 кілометрів.

Як працює "Енисей"

Система "Енисей" працює за рахунок випромінювання радіохвиль, які потрапляють у потенційні цілі та відбиваються від них на радарі. Блок обробки даних системи аналізує ці повернуті сигнали, щоб визначити місце розташування, швидкість і напрямок руху цілі.

Потім на основі характеристик повернутого сигналу система може визначити тип цілі. Після розпізнавання цілі РЛС може відстежувати її переміщення і в режимі реального часу надавати інформацію про її місцезнаходження і курс. Отримавши цю інформацію, командно-диспетчерський пункт координує відповідні дії у відповідь.

Модуль радіолокаційної станції "Енисей"

Експерти зазначають, що функції РЛС "Енисей" є вкрай важливими для систем С-400, які часто розгортають у складних бойових умовах, які швидко змінюються. Так, під час війни в Україні були випадки, коли російські системи ППО ненавмисно збивали деякі власні літаки.

Тому завдяки автономній системі ідентифікації С-400 може підвищити відсоток ураження, зосередившись на підтверджених цілях противника.

Небезпека С-400 з новою РЛС

Станції 96Л6-ЦП володіють найважливішою технічною деталлю, а саме, модулями 96Л6-ВП, які можуть бути розміщені на фермових вишках висотою до 20 метрів. Це забезпечує зенітно-ракетним батареям С-350, або С-400 можливість прихованого бойового чергування на лісовому ландшафті без включення активних режимів центрального радіолокаційного поста 96Л6-ЦП, а також багатофункціональної РЛС 50Н6А.

Ба більше, якщо вірити російським розробникам, "Енисей" здатний виявити балістичні цілі з ефективною площею розсіювання (ЕПР) 0,05 кв. м на відстані до 200 км. Теоретично це означає, що на такій відстані РЛС здатна засікти американський F-22, який, за деякими даними, має ЕПР в 0,3 кв. м.

"Енисей" має ще одну характеристику — це супровід цілей на висоті понад 100 км, які пересуваються на швидкості до 4800 м/с.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що в Росії було відкрито виробничу лінію з випуску мобільного контрбатарейного радіолокаційного комплексу "Зоопарк-1М". Система призначена для виявлення і точного визначення позицій артилерії та ракетних установок противника.