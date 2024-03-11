ЗСУ знищили пункт управління ЗС РФ на судні: у Повітряних силах показали момент удару (відео)

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук подякував українським льотчикам за ефективну бойову роботу та опублікував відповідні кадри.

Повітряні сили Збройних сил України завдали удару по пункту управління Збройних сил Російської Федерації, розташованому на судні. Відео опублікував командувач ПС ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

"Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління!" — написав Олещук.

На відео показано момент удару по ворожому кораблю.

Удари Сил оборони України по суднах РФ

Нагадаємо, за інформацією спікера Військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука, Сили оборони України знищили третину об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації. Він зазначив, що це 27 одиниць російського флоту, 14 з яких — "помітні серйозні одиниці різних класів".

За даними Forbes від 14 лютого, Чорноморський флот РФ втрачає приблизно по одному бойовому кораблю на місяць. Як зазначають журналісти, російські війська використовують свої кораблі для доставляння боєприпасів у гарнізони на півдні України, цим і пояснюється їхня вразливість перед морськими дронами.

Водночас Дмитро Плетенчук в інтерв'ю від 26 лютого наголосив, що, попри великі втрати, російські кораблі продовжують становити загрозу для України, оскільки окупанти активно поводяться як на полі бою, так і на морі.