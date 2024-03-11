Корабель РФ завдав удару по умовному ворогу в Японському морі перед навчаннями з Китаєм, — ЗМІ

За словами журналістів, яким був "умовний противник", не повідомляється, але екіпаж ракетного катера також відпрацював відхід від удару у відповідь. Російські військові кораблі, які НАТО класифікує як "Тарантул III", часто спостерігають японські ВПС і ВМС у Тихому океані.

Ракетний катер "Р-18" Тихоокеанського флоту РФ під час навчань у Японському морі атакував умовний ворожий корабель. Можливо, це була преамбула до весняних навчань за участю китайського флоту. Про це повідомляє Newsweek.

У Тихоокеанському флоті РФ повідомили, що ракетний катер "Р-18" проєкту 12411 під час практичних стрільб по морських і повітряних цілях завдав умовного удару по кораблю супротивника, зазначають західні журналісти з покликанням на публікацію російських ЗМІ.

Повідомляється, що вогневе завдання для ракетного удару вирішили, екіпаж виконав алгоритм дій без практичної стрільби ракетами.

Яким був "умовний противник", не повідомляють, але також відомо, що екіпаж ракетного катера відпрацював постановку радіоелектронних завад і відхід від удару у відповідь.

Військові кораблі флоту РФ, зокрема корвети проєкту 12411, також відомі під кодовою назвою НАТО "Тарантул III", часто спостерігають ВПС і ВМС Японії в Тихому океані.

Спільне патрулювання бомбардувальників РФ і КНР

У Токіо, союзника США, давня суперечка з Москвою через приналежність деяких із Курильських островів, які в Японії називають Північними територіями. Останніми роками японські фахівці стурбовані й поглибленням стратегічного союзу між Москвою та Пекіном, особливо після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Очікується, що найближчими тижнями російські та китайські військово-повітряні й військово-морські сили активізують маневри в Японському морі та західній частині Тихого океану, як це було в минулі роки.

У грудні 2023-го Сеул і Токіо підняли винищувачі для перехоплення спільного патрулювання бомбардувальників російських і китайських ВПС, що стало масштабною демонстрацією сили на території від Японського моря до Східнокитайського моря.

Минулого тижня Об'єднаний штаб Сил самооборони Японії опублікував звіт, у якому зазначалося, що в лютому винищувачі країни підіймалися в повітря 21 раз: 12 разів для перехоплення російських літаків і 9 — для літаків Китаю.

Нагадаємо: 10 березня японське видання Yomiuri повідомляло, що США та Японія обговорять допомогу Україні.

Також повідомлялося, що Японія спустила на воду третій підводний човен класу Taigei.