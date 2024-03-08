Японія ввела в експлуатацію третій підводний човен класу Taigei: можливості субмарини

Озброєння субмарини складається з новітніх японських торпед Type 18. Також для ураження надводних цілей JS Jingei може застосовувати протикорабельну ракету UGM-84L Harpoon Block II.

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Японські морські сили самооборони (JMSDF) ввели в дію третій дизель-електричний ударний підводний човен JS Jingei класу Taigei, що має велику підводну витривалість. Субмарину з номером SS 515 було введено до складу 4-го ескортного дивізіону 2-ої флотилії, яка базується на військово-морській базі в префектурі Канагава. Про це 8 березня повідомили в Naval News.

Субмарина Jingei — третя із сучасних підводних човнів класу Taigei, наступниця 12 флагманських підводних човнів Японії класу Soryu. Субмарина має загальну довжину 84 м, ширину 9,1 м, осадку 10,4 м. Водночас стандартна водотоннажність — близько 3000 тонн, — це трохи більше, ніж відомі попередні підводні човни класу Soryu. Екіпаж субмарини — 70 осіб.

Згідно із заявою японського Міноборони, особливістю Jingei є компактна та високоефективна система зберігання й подачі електроенергії, яка збільшує витривалість підводних човнів під водою без необхідності збільшення розміру човнів.

На субмаринах цього класу також використовується нова система бойового управління (CMS), що об'єднує передові інтегровані датчики, системи управління й ураження. Також використовуються стелс-технології та гідролокаційна система нового покоління, заснована на технології волоконно-оптичних решіток, для підвищення здатності до виявлення.

Озброєння субмарини складається з новітніх японських торпед, які отримали назву Type 18, що прийшли на зміну попередніх Type 89. Нова торпеда, що отримала первісну назву "G-RX6", матиме удосконалення в низці сфер, включно з руховою установкою, виявленням цілей і обробкою інформації.

Jingei може також застосовувати протикорабельну ракету UGM-84L Harpoon Block II по надводних цілях. Дальність польоту цієї ракети становить 248 км, що викликало дискусію в Токіо.

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Раніше повідомлялося, що японська компанія Kawasaki Heavy Industry представила новий концепт підводного човна із системами вертикального запуску для Морських сил самооборони країни. Концепція передбачає використання технології високої скритності, потужних засобів виявлення, поліпшеної маневреності й видалення вуглекислого газу.