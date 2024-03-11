"Стосується всіх нас": у Литві підтримали початок дискусії про відправлення військ НАТО в Україну

За словами литовського дипломата Ґабріелюса Ландсберґіса, якщо почати говорити про ініціативу французького президента активніше, тоді нав'язані самим собі "червоні лінії" будуть зруйновані. Через війну в Україні ніхто не може почуватися в безпеці.

Деякі країни на Заході можуть почуватися в безпеці, однак це зовсім не так. Настав час діяти рішучіше. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в інтерв'ю Ouest-France.

За його словами, саме зараз може бути слушна нагода для того, щоб активно обговорити питання відправки західних військ в Україну. Таку пропозицію висунув президент Франції Емманюель Макрон і в результаті вже кілька тижнів тривають серйозні дебати з цього приводу.

"Зараз дуже вдалий час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії", — заявив Ґабріелюс Ландсберґіс.

Окремо литовський дипломат додав, що російська агресія будь-якої миті може розширитися і жодна зі світових столиць не зможе перебувати далеко від Києва для російських окупантів. Це протистояння стосується всіх, переконаний Ґабріелюс Ландсберґіс, і ніхто не може почуватися в безпеці.

"Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт такий: українська лінія фронту порівнянна з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися. Це стосується всіх нас", — додав глава МЗС Литви.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в НАТО обговорюють можливість відправлення військ в Україну. За його словами, у майбутньому "нічого не слід виключати".

11 березня президент Чехії Петр Павел наголосив, що присутність військ НАТО в Україні не порушує міжнародних норм. Він розповів, що після окупації Криму і частини Донбасу в Україні діяла навчальна місія Альянсу, до складу якої ввійшло понад 15 країн.

А ось у Словаччині дотримуються іншої думки і вважають, що відправлення військ в Україну — "червона лінія". У зв'язку з цим у Братиславі переконані, що настав час повернути біженців назад. Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк вважає, що найбільшою допомогою ЗСУ буде повернення військовозобов'язаних українців з-за кордону. Він переконаний, що вже потрібно шукати мирні рішення.