"Там суцільний біль": жителі Маріуполя прокоментували фільм про рідне місто (відео)

Як розповів маріуполець Дмитро Бобровський, "20 днів у Маріуполі" повинен подивитися кожен житель міста. Він показує правдиві події, розкриває воєнні злочини російських військ.

Маріупольці, які подивилися картину "20 днів у Маріуполі", висловилися про фільм, що отримав премію "Оскар". Своїми коментарями щодо стрічки вони поділилися з журналістами "Суспільного".

Як розповів Дмитро Боровський, це дуже важливий фільм, який повинен подивитися кожен житель міста. За словами журналістів, коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік перебрався до підвалу, оскільки Маріуполь бомбили щодня. Так йому довелося прожити 21 день.

"Цей фільм показує реальну правду. Для мене це дуже важливий фільм. Звичайно, кожен маріуполець повинен його подивитися. Я впевнений, що кожен маріуполець його подивився, тому що це наш біль, і ми хотіли бачити, що там показано", — сказав він.

Боровський зазначив, що Маріуполь опинився в оточенні російських окупантів. Можливості виїхати у жителів не було. Усвідомлення цього давало додаткове емоційне навантаження.

"Для нас Маріуполь настільки рідне місто, що ми не хотіли його залишати. Ми хотіли залишитися там, і залишившись там, ми зрозуміли, що потрібна допомога. Ми сім'єю були в одному підвалі, навпроти нас було велике бомбосховище, і ми бігали туди, щоб поділитися тим, що в нас є. Брат дружини загинув зі своєю дочкою, їй було десять років. Другий син, йому було дев'ять років, не загинув, але отримав дуже важкі травми, поранення, їх привалило в будинку плитою", — розповів Боровський.

Дмитро також зазначив, що його сім'я зрозуміла ще на початку березня, що виїхати з міста неможливо, проте було зрозуміло, що залишитися — теж не можна. Зрештою вони змогли вибратися з російського оточення на машині. Воно було наповнене людьми.

Як розповів Олександр Халявінський, який керує центром "ЯМаріуполь" у Дніпрі, у фільмі показано правдиві події.

"Це дійсно правдиві події, події, які відбувалися в Маріуполі, про те, як Росія цинічно нищила місто Маріуполь, про те, як вона бомбила це місто, про те, як вона вбивала мирних громадян України", — розповів він

Мешканка Маріуполя Тетяна Моргай розповіла, що в неї вийшло виїхати з міста в перші дні повномасштабного вторгнення. Однак її родичі залишилися в місті.

Вона розповіла, що подивилася фільм "20 днів у Маріуполі" і поділилася враженнями від перегляду.

"Дуже багато хто його боїться дивитися, адже він дуже важкий емоційно — там суцільний біль", — розповіла вона.

За її словами, вихід картини і те, що він отримав "Оскар" — велика подія. Це підвищує шанси, що його подивляться більше людей.

Маріупольці про фільм "20 днів у Маріуполі"

Про що фільм "20 днів у Маріуполі"

Видання пише, що фільм розповідає про початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка, продюсерка і журналістка Василина Степаненко були останніми міжнародними журналістами, які залишилися в оточеному місті та висвітлювали воєнні злочини РФ.

Нагадаємо, 11 березня повідомлялося, що українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар". Як розповів режисер картини Мстислав Чернов, він би з радістю обміняв статуетку на те, щоб РФ не нападала на його рідну країну.