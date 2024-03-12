Виклик правилам: Китай посилює зв'язки з РФ на тлі боїв в Україні, — розвідка США

За даними Розвідувального співтовариства, китайський експорт товарів, які можуть бути використані у військових цілях, з 2022 року збільшився більш ніж утричі.

Росія постійно збільшує економічну підтримку і торгівлю з боку Китаю. Так, з 2022 року експорт китайських товарів у Росію, які можуть бути застосовані у військових цілях, збільшився більш ніж утричі. Про це йдеться у щорічній доповіді Розвідувального співтовариства США.

"Амбітний, але неспокійний Китай, конфронтаційна Росія, деякі регіональні держави, як-от Іран, і потужніші недержавні гравці кидають виклик давнім правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній", — пишуть у джерелі.

Звіт здебільшого фокусується на загрозах, які виходять від двох головних супротивників США — Китаю і Росії. Він зазначає, що більш ніж через два роки після початку вторгнення Росії в Україну, ці загрози залишаються актуальними. Крім того, у звіті наголошується на потенційних ризиках ширшого конфлікту, пов'язаного з військовими діями Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Газа.

У доповіді наголошується, що Китай надає економічну та безпекову підтримку Росії, в той час як остання веде військові дії на території України, сприяючи зміцненню російської промислової інфраструктури.

Водночас наголошується, що від початку повномасштабного вторгнення торгівля між Китаєм і Росією продовжує зростати, а експорт із Китаю товарів, які можуть бути використані у військових цілях, збільшився більш ніж утричі з 2022 року.

Нагадаємо, що 28 лютого у ЗМІ заявили, що Росія для виробництва БПЛА "Орлан" купує все більше обладнання через Китай, використовуючи китайську національну валюту — юані. Підрядники розуміють, що займаються закупівлею іноземної продукції в обхід санкцій.

А 16 січня агентство Bloomberg повідомило, що щонайменше два державні банки КНР вирішили провести аудит бізнесу з російськими клієнтами і розірвати зв'язки з російськими організаціями, які перебувають під санкціями, а також з організаціями, пов'язаними з оборонною промисловістю РФ. Цьому передувало грудневе рішення США запровадити вторинні санкції проти фінансових установ.