Чи є загроза для Києва і Сум: Україна має плани "А", "В", "С" на 2024 рік, — експерт

Російська армія не зможе повторити наступ на Київ чи вийти на Дніпро, пояснив військовий експерт Михайло Жорохов. Плани України залежать від того, чи відновиться підтримка США.

Українське командування має три варіанти плану на перебіг війни у 2024 році. По якому плану будуть діяти залежить від військової допомоги, яка надійде або не надійде від західних партнерів. У РФ тим часом планів не змінюють: й надалі намагатимуться вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Про майбутні можливі події на російсько-українській війні військовий експерт Михайло Жорохов розповів у інтерв'ю порталу "Обозреватель".

Жорохов пояснив, що в основному варто орієнтуватись на два плани — "А" та "В". Однак у Генштабу ЗСУ є інші варіанти можливих дій — їх може бути і три, і чотири. У РФ при цьому й надалі будуть набирати все нових солдатів, але їм навряд чи вистачить сил, щоб знов піти в атаку на прикордонні області України.

Згідно з планом "А", Україна у 2024 році переходить у активну оборону. При цьому ЗСУ намагаються максимально втримати позиції, разом з тим, за можливості, атакуватимуть ЗС РФ. У межах плану, українські війська можуть відійти на другу чи третю лінію оборони, яку зараз будують або вже підготували. При цьому не будуть надто триматись за "умовні" населені пункти Часів Яр або Бердичі.

"Вони вже не будуть битися за умовний Часів Яр, за умовні Бердичі тощо, а відійдуть на другу чи третю позицію, які вже будуть облаштовані або облаштування яких завершується просто зараз, "у темпі вальсу".

План "В" — контратакувальні дії Сил оборони України, пояснив експерт. Про деталі подібного розвитку подій він не розповів.

Якщо обставини складуться певним чином, то можливий і план "С" — тобто звільнення усіх територій, окупованих РФ, та вихід до кордонів 1991 року. Однак на сьогодні серйозно розглядати є зміст лише тоді, коли відновить допомога США, — ідеться в інтерв'ю.

"Це фактично якщо й не мрія, то принаймні перспектива, що відкладається щонайменше на 2025-2026 роки".

У 2024 році у РФ діятимуть наступним чином:

проведуть мобілізацію відразу після так званих "президентських виборів";

екіпірувати у повному обсязі російських новобранців не зможуть — промислових потужностей РФ не вистачить;

загрози наступу на Київ, Суми, Чернігів немає.

ЗС РФ, не змінюючи планів перших днів повномасштабного вторгнення, і далі намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, впевнений експерт. Сил у росіян вистачає на "локальні тактичні операції", а не на "стратегічні".

"Ніякого виходу на Дніпро і захоплення Києва, Харкова, Полтави, Сум не проглядається. Сил та засобів вистачає лише для проведення локальних операцій. Але провести стратегічну локальну операцію… Ну, принаймні станом на зараз таких можливостей немає".

Війна в Україні — деталі

На думку Жорохова, ворог найближчим часом особливо тиснутиме під Авдіївкою. З його слів, цей напрямок можна називати Покровським, оскільки росіяни намагаються рухатись саме у напрямку даного населеного пункту на Донеччині.

Зазначимо, Покровськ — місто у Донецькій області, в якому до війни проживало 64 тис. людей. Відстань до лінії боїв станом на 12 березня — близько 30 км, до адміністративної межі області — близько 20 км (по прямій).

Війна в Україні - наступ РФ на Покровськ на Донеччині станом на 12 березня 2024 року Фото: DeepStateMAP

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ зранку 12 березня вказано, що ЗС РФ 16 разів штурмували позиції Сил оборони під Авдіївкою. Основні точки атаки — Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. Інші напрямки, де відбулось найбільше ударів — Новопавлівський (21 атака). Біля кордонів Сумської, Чернігівської та Харківської областей росіяни не наступають, але намагаються вчинити диверсії та мінують прилеглі поля.

Нагадуємо, зранку 12 березня стало відомо про появу танків у Бєлгородській області РФ. Крім того, вночі кілька російських нафтобаз та нафтопереробних заводів потрапили під удар українських безпілотників.