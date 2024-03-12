"Є загиблі офіцери": у ГУР розповіли про замахи на Буданова (відео)

Кожен українець, який має чітку проукраїнську позицію і протистоїть російським окупантам, є мішенню для ворога, вважає представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Представник Головного управління Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що на генерала Кирила Буданова було скоєно понад десять спроб серйозних замахів, у результаті яких були загиблі українські офіцери. Про це він повідомив в інтерв'ю FREEДОМ.

Юсов зауважив, що він не головна російська ціль. Проте велика кількість спроб замахів готувалася і здійснювалася на військово-політичне керівництво України. Насамперед йдеться про президента України, керівників спецслужб.

"На генерала Буданова було скоєно понад 10 спроб серйозних замахів. На жаль, внаслідок цих замахів за останні десять років є і загиблі офіцери української розвідки", — розповів Андрій Юсов.

За його словами, мішенню Росії також є кожен українець, який має чітку проукраїнську позицію та протистоїть усіма методами, які йому доступні, російським окупантам.

Замахи на Кирила Буданова: що відомо

9 червня представник ГУР Андрій Юсов розповів, що керівник розвідки Кирило Буданов є однією з головних цілей для Росії. Зокрема, від початку вторгнення на нього було здійснено понад десять замахів.

Натомість Кирило Буданов у документальному проєкті "Рік. За кадром" заявив, що "полювання" на нього — це найвища оцінка будь-якого професіонала спеціальної діяльності.

Нагадаємо, 8 березня президент України Володимир Зеленський розповів, що очільник Кремля Володимир Путін намагався його вбити понад десять разів. Зі слів Зеленського, він перебуває у таких же обставинах, як й інші українці, які щодня потерпають від обстрілів і агресії РФ.